Насадка ToyFa XLover, для увеличения размера,TPE, черная прозрачная, 15,5 см

Разработанная с использованием специальных технологий насадка XLover подарит вам и вашему партнеру ощущения, которых вы никогда не испытывали! Кольцо для мошонки отлично тянется, что позволяет удерживать насадку в правильном положении. Кроме того, это помогает отсрочить эякуляцию. Ваш партнер влюбится в вас заново. Безопасный материал игрушки быстро нагревается до температуры тела. Просто наденьте насадку XLover на эрегированный пенис и наслаждайтесь! Больше удовольствия для вашего партнера и для вас. Кольцо для мошонки надежно фиксирует насадку и задерживает эякуляцию. Приобретает температуру тела за считанные мгновения. Безопасен для вашего тела - не содержит фталатов.