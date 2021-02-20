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Нереалистичный вибратор Nalone Yoyo, Силикон, Розовый, 17 см

Артикул: 313025
  • Нереалистичный вибратор Nalone Yoyo, Силикон, Розовый, 17 см - фото 1
  • Нереалистичный вибратор Nalone Yoyo, Силикон, Розовый, 17 см - фото 2
  • Нереалистичный вибратор Nalone Yoyo, Силикон, Розовый, 17 см - фото 3
  • Нереалистичный вибратор Nalone Yoyo, Силикон, Розовый, 17 см - фото 4
Нереалистичный вибратор Nalone Yoyo, Силикон, Розовый, 17 см - фото 1
Нереалистичный вибратор Nalone Yoyo, Силикон, Розовый, 17 см - фото 2
Нереалистичный вибратор Nalone Yoyo, Силикон, Розовый, 17 см - фото 3
Нереалистичный вибратор Nalone Yoyo, Силикон, Розовый, 17 см - фото 4
2 600 руб. 
4 370 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 313025
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
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БрендNalone
Тип товараВибраторы
Диаметр4 см
Длина17 см
Количество режимов7
Комплектациявибратор, USB-кабель, упаковка
МатериалABS пластик/силикон
Особенностивлагостойкий
Режимы работывибрация
Стимуляциявагинальной области
Тип питанияаккумулятор
Тип управлениякнопки
Цветрозовый
Вибратор Nalone Yoyo – изящное удовольствие. Эта игрушка не оставит равнодушными поклонников плавных форм и классической стимуляции. Увеличенная и супергибкая головка дарит чувственное введение и головокружительную вагинальную стимуляцию. загнутый кончик обеспечивает качественный массаж точки G, приводя к захватывающему оргазму. глубокая и бесшумная вибрация работает в 7 разнообразных режимах, позволяя выбрать свой ритм ласк. удобное управление, водонепроницаемость и USB-зарядка делают использование девайса еще приятнее. Nalone – простое совершенство.


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Самовывоз невозможен
Нереалистичный вибратор Nalone Yoyo, Силикон, Розовый, 17 см - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2600 руб., позвонив по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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