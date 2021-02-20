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Главная Товары для взрослых Товары для БДСМ Marcus by TOYFA Кружевные наручники TOYFA Marcus, пурпурный, 42 см.

Кружевные наручники TOYFA Marcus, пурпурный, 42 см.

Артикул: 312910
  • Кружевные наручники TOYFA Marcus, пурпурный, 42 см. - фото 1
  • Кружевные наручники TOYFA Marcus, пурпурный, 42 см. - фото 2
  • Кружевные наручники TOYFA Marcus, пурпурный, 42 см. - фото 3
  • Кружевные наручники TOYFA Marcus, пурпурный, 42 см. - фото 4
Кружевные наручники TOYFA Marcus, пурпурный, 42 см. - фото 1
Кружевные наручники TOYFA Marcus, пурпурный, 42 см. - фото 2
Кружевные наручники TOYFA Marcus, пурпурный, 42 см. - фото 3
Кружевные наручники TOYFA Marcus, пурпурный, 42 см. - фото 4
2 880 руб. 
3 780 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 312910
В наличии
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БрендMarcus by TOYFA
Тип товараТовары для БДСМ
Дополнительнодлина 42 см
Материалкружево/флис
СтранаКитай
Типнаручники
Цветпурпурный/черный
Королевское сочетание пурпура и кружева только для любимой невольницы. Что это - винтажное украшение или изысканное ограничение свободы - решайте вместе с партнером.


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Самовывоз невозможен
Кружевные наручники TOYFA Marcus, пурпурный, 42 см. - стоимость товара 2880 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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