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Главная Товары для взрослых Интимная косметика Духи с феромонами Sexy Life Духи с феромонами Sexy Life 13 философия аромата Miss Dior Cherie, женские, 10 мл

Духи с феромонами Sexy Life 13 философия аромата Miss Dior Cherie, женские, 10 мл

Артикул: 312881
  • Духи с феромонами Sexy Life №13 философия аромата Miss Dior Cherie, женские, 10 мл - фото 1
  • Духи с феромонами Sexy Life №13 философия аромата Miss Dior Cherie, женские, 10 мл - фото 2
  • Духи с феромонами Sexy Life №13 философия аромата Miss Dior Cherie, женские, 10 мл - фото 3
  • Духи с феромонами Sexy Life №13 философия аромата Miss Dior Cherie, женские, 10 мл - фото 4
  • Духи с феромонами Sexy Life №13 философия аромата Miss Dior Cherie, женские, 10 мл - фото 5
  • Духи с феромонами Sexy Life №13 философия аромата Miss Dior Cherie, женские, 10 мл - фото 6
  • Духи с феромонами Sexy Life №13 философия аромата Miss Dior Cherie, женские, 10 мл - фото 7
Духи с феромонами Sexy Life №13 философия аромата Miss Dior Cherie, женские, 10 мл - фото 1
Духи с феромонами Sexy Life №13 философия аромата Miss Dior Cherie, женские, 10 мл - фото 2
Духи с феромонами Sexy Life №13 философия аромата Miss Dior Cherie, женские, 10 мл - фото 3
Духи с феромонами Sexy Life №13 философия аромата Miss Dior Cherie, женские, 10 мл - фото 4
Духи с феромонами Sexy Life №13 философия аромата Miss Dior Cherie, женские, 10 мл - фото 5
Духи с феромонами Sexy Life №13 философия аромата Miss Dior Cherie, женские, 10 мл - фото 6
Духи с феромонами Sexy Life №13 философия аромата Miss Dior Cherie, женские, 10 мл - фото 7
350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 312881
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БрендSexy Life
Тип товараДухи с феромонами
КомпонентыDiplopylene glycol, perfume, pheromone (Natopherine)
Объем, мл10
Основамасляная
Полженский
Способ нанесенияролик
СтранаРоссия
Это аромат квинтэссенции молодости, дерзости, романтизма и чувственности. В нем сочетаются непосредственность, неукротимая энергия свободы, выразительность юности безупречный вкус. Начальная нота: зеленый мандарин, земляничные листья.Нота сердца: розовый жасмин, фиалка, карамель, поп-корн, земляничное мороженое. Конечная нота: пачули, мускус


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