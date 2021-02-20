Вибромассажер Nalone Madam, Силикон, Розовый, 5 см

Стимулятор клитора Nalone Madam уносит на крыльях наслаждения. Милая секс-игрушка в форме изящной бабочки создана, чтобы очаровывать женские сердца и приводить к захватывающему оргазму. Нежная, словно прикосновения невесомых крыльев, вибрация дарит возбуждающий массаж клитора, сосков, мошонки, живота и других эрогенных зон. рельефная поверхность с обратной стороны игрушки создает дополнительную стимуляцию, принося чувственное удовольствие. небольшой размер позволяет носить эту яркую крошку не только в сумочке, но и в трусиках, придавая игривости настроению. Nalone Madam – только для смелых дам!