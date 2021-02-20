Вибратор с клиторальным стимулятором Lil'Vibe, силикон, розовый, 13 см

Наслаждайтесь LilRabbit самостоятельно или вместе со своим партнером! Этот милый вибратор идеально подходит для целенаправленной стимуляции наиболее чувствительных точек, таких как клитор или соски. Мощный двигатель оснащен 10 различными настройками вибрации (3 скорости и 7 шаблонов), так что вы можете включить такой режим, жесткий или мягкий, какой вам хочется. Различные варианты вибрации также обеспечивают разную стимуляцию. Настройками вибрации можно управлять с помощью большой кнопки, расположенной в основании изделия. Удерживая кнопку в течение нескольких секунд, включите игрушку. После этого загорится синий светодиод. Для перехода к следующему параметру кратковременно нажмите кнопку. LilRabbit сделан из мягкого и гладкого силикона и имеет форму кролика с маленькими ушками, которые способствуют еще более сфокусированной стимуляции. Стимулятор перезаряжается с помощью магнитной зарядки и полностью водонепроницаем, поэтому его можно использовать как в душе, так и в ванной. Массажер предлагается в комплекте с роскошным мешочком для хранения, в котором вы можете безопасно хранить игрушку. Её легко взять с собой в путешествие. Всегда очищайте игрушку после использования чистящим средством для игрушек или мягким мылом и водой для надлежащей гигиены