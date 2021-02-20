Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
8(846)300-23-63
Поиск по сайту
Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Товары для взрослых Секс-игрушки Вибраторы WANAME D-SPLASH Вибромассажер WANAME D-SPLASH Wave Силикон Чёрный, 9,3 см.

Вибромассажер WANAME D-SPLASH Wave Силикон Чёрный, 9,3 см.

Артикул: 312576
  • Вибромассажер WANAME D-SPLASH Wave Силикон Чёрный, 9,3 см. - фото 1
  • Вибромассажер WANAME D-SPLASH Wave Силикон Чёрный, 9,3 см. - фото 2
  • Вибромассажер WANAME D-SPLASH Wave Силикон Чёрный, 9,3 см. - фото 3
  • Вибромассажер WANAME D-SPLASH Wave Силикон Чёрный, 9,3 см. - фото 4
  • Вибромассажер WANAME D-SPLASH Wave Силикон Чёрный, 9,3 см. - фото 5
  • Вибромассажер WANAME D-SPLASH Wave Силикон Чёрный, 9,3 см. - фото 6
  • Вибромассажер WANAME D-SPLASH Wave Силикон Чёрный, 9,3 см. - фото 7
  • Вибромассажер WANAME D-SPLASH Wave Силикон Чёрный, 9,3 см. - фото 8
  • Вибромассажер WANAME D-SPLASH Wave Силикон Чёрный, 9,3 см. - фото 9
  • Вибромассажер WANAME D-SPLASH Wave Силикон Чёрный, 9,3 см. - фото 10
Вибромассажер WANAME D-SPLASH Wave Силикон Чёрный, 9,3 см. - фото 1
Вибромассажер WANAME D-SPLASH Wave Силикон Чёрный, 9,3 см. - фото 2
Вибромассажер WANAME D-SPLASH Wave Силикон Чёрный, 9,3 см. - фото 3
Вибромассажер WANAME D-SPLASH Wave Силикон Чёрный, 9,3 см. - фото 4
Вибромассажер WANAME D-SPLASH Wave Силикон Чёрный, 9,3 см. - фото 5
Вибромассажер WANAME D-SPLASH Wave Силикон Чёрный, 9,3 см. - фото 6
Вибромассажер WANAME D-SPLASH Wave Силикон Чёрный, 9,3 см. - фото 7
Вибромассажер WANAME D-SPLASH Wave Силикон Чёрный, 9,3 см. - фото 8
Вибромассажер WANAME D-SPLASH Wave Силикон Чёрный, 9,3 см. - фото 9
Вибромассажер WANAME D-SPLASH Wave Силикон Чёрный, 9,3 см. - фото 10
3 370 руб. 
4 280 руб. 
Купить
+ 52 КэтКоинов
Артикул: 312576
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Поделиться:
БрендWANAME D-SPLASH
Тип товараВибраторы
Диаметр3.4 см
Длина9.3 см
Количество режимов6
Комплектациявибратор, упаковка
МатериалABS пластик/силикон
Особенностивлагостойкий
Режимы работывибрация
Стимуляцияклитора, наружных интимных зон
Тип питанияаккумулятор
Тип управлениякнопки
Цветчёрный
А вы любите нежные объятья? Такие, после которых мурашки бегают по коже, тело наполняется возбуждающей энергией, а настроение становится легким и беззаботным… Тогда вам нужен Waname D-Splash Wave с шустрыми силиконовыми крылышками!. Только Waname D-Splash Wave может похвастаться двухсторонней «обнимающей» стимуляцией. Его мягкие крылышки легко регулируются — раздвигаются и сжимаются, чтобы доставить вашим любимым эрогенным зонам ни с чем не сравнимое блаженство и быстро довести до крайней точки оргазма. Попробуйте помассировать соски, клитор, чувствительную внутреннюю часть бедер, мошонку, пенис. Насладитесь низкочастотной вибрацией Waname D-Splash, которая распространяет удовольствие ровными, объемными, глубоко проникающими волнами. Отдайтесь во власть 6-ти режимам, выбирая свой собственный темп наслаждения. Или возьмите стимулятор с собой в расслабляющую ванну, чтобы усилить эмоции от игры. Waname D-Splash Wave — обнимающая романтика, на которую есть смысл обольститься.


Смотрите также: Анальные бусы, Анальные стимуляторы, Анальные фаллоимитаторы, Анальные шарики, Вагинальные шарики и тренажеры, Вагины, Вакуумные помпы, Вибраторы, Виброяйца и вибропули, Клиторальные стимуляторы, Кляпы, Куклы для секса, Маски для эротических игр, Массажеры простаты, Мастурбаторы, Мини вибраторы, Насадки на палец и язык, Насадки на стимуляторы, Насадки на член, Плаги (пробки) анальные, Расширители уретральные, Стимуляторы для сосков, Стимуляторы для точки G, Страпоны, Трусики для страпона, Утяжки/лассо и хомуты, Фаллоимитаторы, Эрекционные кольца


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Вибромассажер WANAME D-SPLASH Wave Силикон Чёрный, 9,3 см. - по цене 3370 руб. в Самаре. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Самаре

8 (846) 300-23-63

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2021. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...