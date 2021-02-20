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Главная Товары для взрослых Интимная косметика Духи с феромонами Sexy Life Духи с феромонами Sexy Life 12 философия аромата Boss Woman, женские, 10 мл

Духи с феромонами Sexy Life 12 философия аромата Boss Woman, женские, 10 мл

Артикул: 312471
  • Духи с феромонами Sexy Life №12 философия аромата Boss Woman, женские, 10 мл - фото 1
  • Духи с феромонами Sexy Life №12 философия аромата Boss Woman, женские, 10 мл - фото 2
  • Духи с феромонами Sexy Life №12 философия аромата Boss Woman, женские, 10 мл - фото 3
  • Духи с феромонами Sexy Life №12 философия аромата Boss Woman, женские, 10 мл - фото 4
  • Духи с феромонами Sexy Life №12 философия аромата Boss Woman, женские, 10 мл - фото 5
  • Духи с феромонами Sexy Life №12 философия аромата Boss Woman, женские, 10 мл - фото 6
  • Духи с феромонами Sexy Life №12 философия аромата Boss Woman, женские, 10 мл - фото 7
Духи с феромонами Sexy Life №12 философия аромата Boss Woman, женские, 10 мл - фото 1
Духи с феромонами Sexy Life №12 философия аромата Boss Woman, женские, 10 мл - фото 2
Духи с феромонами Sexy Life №12 философия аромата Boss Woman, женские, 10 мл - фото 3
Духи с феромонами Sexy Life №12 философия аромата Boss Woman, женские, 10 мл - фото 4
Духи с феромонами Sexy Life №12 философия аромата Boss Woman, женские, 10 мл - фото 5
Духи с феромонами Sexy Life №12 философия аромата Boss Woman, женские, 10 мл - фото 6
Духи с феромонами Sexy Life №12 философия аромата Boss Woman, женские, 10 мл - фото 7
390 руб. 
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Артикул: 312471
В наличии
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БрендSexy Life
Тип товараДухи с феромонами
КомпонентыDiplopylene glycol, perfume, pheromone (Natopherine)
Объем, мл10
Основамасляная
Полженский
Способ нанесенияролик
СтранаРоссия
Этот аромат посвящается сильным женщинам, это - аромат навеянный успехом! Свежий, стильный, утонченный фруктово-цветочный запах для леди уверенных в себе и занимающих лидирующие позиции. Начальный ноты: мандарин, манго, кумкват. Ноты сердца: фрезия, фиалковый корень, страстоцвет. Конечные ноты: экстракт белого кедра, экстракт сандалового дерева.


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Духи с феромонами Sexy Life 12 философия аромата Boss Woman, женские, 10 мл - данный товар вы можете купить по цене 390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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