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Главная Товары для взрослых Интимная косметика Возбуждающие средства INTT Массажное масло для поцелуев INTT FRUIT SEXY Dulce de leche and brownie с разогревающим эффектом и а

Массажное масло для поцелуев INTT FRUIT SEXY Dulce de leche and brownie с разогревающим эффектом и а

Артикул: 312465
  • Массажное масло для поцелуев INTT FRUIT SEXY Dulce de leche and brownie с разогревающим эффектом и а - фото 1
  • Массажное масло для поцелуев INTT FRUIT SEXY Dulce de leche and brownie с разогревающим эффектом и а - фото 2
  • Массажное масло для поцелуев INTT FRUIT SEXY Dulce de leche and brownie с разогревающим эффектом и а - фото 3
  • Массажное масло для поцелуев INTT FRUIT SEXY Dulce de leche and brownie с разогревающим эффектом и а - фото 4
  • Массажное масло для поцелуев INTT FRUIT SEXY Dulce de leche and brownie с разогревающим эффектом и а - фото 5
Массажное масло для поцелуев INTT FRUIT SEXY Dulce de leche and brownie с разогревающим эффектом и а - фото 1
Массажное масло для поцелуев INTT FRUIT SEXY Dulce de leche and brownie с разогревающим эффектом и а - фото 2
Массажное масло для поцелуев INTT FRUIT SEXY Dulce de leche and brownie с разогревающим эффектом и а - фото 3
Массажное масло для поцелуев INTT FRUIT SEXY Dulce de leche and brownie с разогревающим эффектом и а - фото 4
Массажное масло для поцелуев INTT FRUIT SEXY Dulce de leche and brownie с разогревающим эффектом и а - фото 5
380 руб. 
720 руб. 
Купить
Артикул: 312465
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендINTT
Тип товараМасло для массажа
Ароматсладкий
Объём40 мл
Рекомендации по применениюнанесите необходимое количество на тело. используйте свои руки или тело для восхитительного массажа.
Составглицерин, ароматизатор сладкий брауни, красители CI77891, CI15985
Страна происхожденияБразилия
Форма выпускафлакон
Искра. Буря. Экстаз. Может ли массаж подарить такое? Может, если это массажное масло для поцелуев Intt Fruit Sexy с ароматом сладкого брауни. Позволяет экспериментировать. Поскольку масло обладает разогревающим эффектом и предназначено для поцелуев, можно не ограничивать себя в сценариях романтических игр. Нанесите Intt Fruit Sexy на тело, в том числе на интимные места, поцелуйте их, а потом подуйте в течение 3 секунд — возбуждение не заставит себя долго ждать. Провоцирует желание. Аппетитный аромат сладкого брауни создает игривое настроение и помогает расслабиться. Вы можете расширить свою коллекцию и другими ароматами — ликера «Амарула», колы, винограда, арбуза, маракуйи, лайма, спелой малины, сахарной ваты, клубники и шампанского, экзотических фруктов, молочного шоколада, освежающей или ледяной мяты. Абсолютно безопасная и протестированная формула без сахара и глютена подходит даже аллергикам и диабетикам. Не оставляет ощущения липкости и легко смывается водой. INTT — удовольствие в каждой капле.


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Самовывоз невозможен
Массажное масло для поцелуев INTT FRUIT SEXY Dulce de leche and brownie с разогревающим эффектом и а - по цене 380 руб. в Самаре. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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