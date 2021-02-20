Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
8(846)300-23-63
Поиск по сайту
Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Товары для взрослых Секс-игрушки Вибраторы Svakom Вибратор клиторальный Svakom Iris, 5 режимов , силикон, сливово-красный

Вибратор клиторальный Svakom Iris, 5 режимов , силикон, сливово-красный

Артикул: 312452
  • Вибратор клиторальный Svakom Iris, 5 режимов , силикон, сливово-красный - фото 1
  • Вибратор клиторальный Svakom Iris, 5 режимов , силикон, сливово-красный - фото 2
  • Вибратор клиторальный Svakom Iris, 5 режимов , силикон, сливово-красный - фото 3
Вибратор клиторальный Svakom Iris, 5 режимов , силикон, сливово-красный - фото 1
Вибратор клиторальный Svakom Iris, 5 режимов , силикон, сливово-красный - фото 2
Вибратор клиторальный Svakom Iris, 5 режимов , силикон, сливово-красный - фото 3
4 790 руб. 
6 090 руб. 
Купить
+ 74 КэтКоинов
Артикул: 312452
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Поделиться:
БрендSvakom
Тип товараВибраторы
Диаметр3 см
Длина18 см
Количество режимов1
Комплектациявибратор, кабель USB, упаковка
Материалсиликон
Особенностивлагостойкий
Режимы работывибрация
Стимуляциявагинальной области, клитора
Тип питанияаккумулятор
Тип управлениякнопки
Цветрозовый
Элегантный вибратор премиум класса для воздействия на чувствительные зоны его обладательницы. Нежный на ощупь, изысканный на вид и идеальный по форме Keri влюбляет в себя с первого взгляда. Эргономичная форма позволяет использовать массажер для стимуляции клитора, точки G или массажа тела. 5 режимов вибраций — легкая, ласка, радость, страсть и кульминация удовлетворят даже самых требовательных любительниц стимуляций. Корпус Keri влагозащищен, что делает его использование в душе безопасным. Нежный гипоаллергенный материал легок в уходе и очистке.


Смотрите также: Анальные бусы, Анальные стимуляторы, Анальные фаллоимитаторы, Анальные шарики, Вагинальные шарики и тренажеры, Вагины, Вакуумные помпы, Вибраторы, Виброяйца и вибропули, Клиторальные стимуляторы, Кляпы, Куклы для секса, Маски для эротических игр, Массажеры простаты, Мастурбаторы, Мини вибраторы, Насадки на палец и язык, Насадки на стимуляторы, Насадки на член, Плаги (пробки) анальные, Расширители уретральные, Стимуляторы для сосков, Стимуляторы для точки G, Страпоны, Трусики для страпона, Утяжки/лассо и хомуты, Фаллоимитаторы, Эрекционные кольца


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Вибратор клиторальный Svakom Iris, 5 режимов , силикон, сливово-красный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4790 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Самаре

8 (846) 300-23-63

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2021. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...