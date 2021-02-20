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Комплект для сладких игр Orgie Lips Massage со вкусом клубники (Масло для массажа для поцелуев, пер

Артикул: 312423
  • Комплект для сладких игр Orgie Lips Massage со вкусом клубники (Масло для массажа для поцелуев, пер - фото 1
  • Комплект для сладких игр Orgie Lips Massage со вкусом клубники (Масло для массажа для поцелуев, пер - фото 2
  • Комплект для сладких игр Orgie Lips Massage со вкусом клубники (Масло для массажа для поцелуев, пер - фото 3
  • Комплект для сладких игр Orgie Lips Massage со вкусом клубники (Масло для массажа для поцелуев, пер - фото 4
  • Комплект для сладких игр Orgie Lips Massage со вкусом клубники (Масло для массажа для поцелуев, пер - фото 5
  • Комплект для сладких игр Orgie Lips Massage со вкусом клубники (Масло для массажа для поцелуев, пер - фото 6
  • Комплект для сладких игр Orgie Lips Massage со вкусом клубники (Масло для массажа для поцелуев, пер - фото 7
  • Комплект для сладких игр Orgie Lips Massage со вкусом клубники (Масло для массажа для поцелуев, пер - фото 8
Комплект для сладких игр Orgie Lips Massage со вкусом клубники (Масло для массажа для поцелуев, пер - фото 1
Комплект для сладких игр Orgie Lips Massage со вкусом клубники (Масло для массажа для поцелуев, пер - фото 2
Комплект для сладких игр Orgie Lips Massage со вкусом клубники (Масло для массажа для поцелуев, пер - фото 3
Комплект для сладких игр Orgie Lips Massage со вкусом клубники (Масло для массажа для поцелуев, пер - фото 4
Комплект для сладких игр Orgie Lips Massage со вкусом клубники (Масло для массажа для поцелуев, пер - фото 5
Комплект для сладких игр Orgie Lips Massage со вкусом клубники (Масло для массажа для поцелуев, пер - фото 6
Комплект для сладких игр Orgie Lips Massage со вкусом клубники (Масло для массажа для поцелуев, пер - фото 7
Комплект для сладких игр Orgie Lips Massage со вкусом клубники (Масло для массажа для поцелуев, пер - фото 8
1 140 руб. 
2 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 312423
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БрендORGIE
Тип товараТовары для БДСМ
Дополнительнокомплект: массажное масло, перышко, руководство по технике массажа
СтранаПортугалия
ТипКомплект аксессуаров
Игра для двоих. Впечатления. Эмоции. Наслаждение. Вкус. Все это — комплект для сладких игр Orgie Lips Massage. С помощью всего трех предметов вы можете сделать вашу близость незабываемой: • Сладкое массажное масло Orgie Lips Massage обладает согревающим эффектом. При прикосновениях оно создает возбуждающее тепло. Потрясающий вкус клубники служит отличным поводом, чтобы с удовольствием исследовать тело партнера и взволновать его не на шутку. Можно применять в самых разных вариантах — расслабляющий массаж или эротический, оральные ласки или просто жаркие поцелуи. • Легкое перышко призвано дополнить ласки маслом, внося дразнящие и возбуждающие ощущения в процесс. • Руководство по технике массажа губами или пером помогает увеличить количество сценариев горячего вечера и может стать маленькой настольной книгой каждой пары, стремящейся порадовать и впечатлить друг друга. Orgie — когда каждый раз особенный.


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