Масло для массажа Orgie Tantric Celestial scent, 200 мл

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|Бренд
|ORGIE
|Тип товара
|Масло для массажа
|Аромат
|фруктовый
|Объём
|200 мл
|Рекомендации по применению
|нанесите необходимое количество на тело. используйте свои руки или тело для восхитительного массажа.
|Состав
|миндаль сладкий (Prunus Amygdalus Dulcis Oil), парфюм (Parfum), сафлоровое масло (Carthamus Tinctorius Oil), виноград культурный (Vitis Vinifera Seed Oil), аргана (Argania Spinosa Kernel Oil), подсолнечник (Helianthus annuus Seed Oil), бутилгидрокситолуол (BHT), токоферола ацетат (Tocopherol)
|Страна происхождения
|Португалия
|Форма выпуска
|флакон
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