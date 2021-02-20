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Масло для массажа Orgie Tantric Celestial scent, 200 мл

Артикул: 312314
  • Масло для массажа Orgie Tantric Celestial scent, 200 мл - фото 1
  • Масло для массажа Orgie Tantric Celestial scent, 200 мл - фото 2
  • Масло для массажа Orgie Tantric Celestial scent, 200 мл - фото 3
  • Масло для массажа Orgie Tantric Celestial scent, 200 мл - фото 4
  • Масло для массажа Orgie Tantric Celestial scent, 200 мл - фото 5
  • Масло для массажа Orgie Tantric Celestial scent, 200 мл - фото 6
Масло для массажа Orgie Tantric Celestial scent, 200 мл - фото 1
Масло для массажа Orgie Tantric Celestial scent, 200 мл - фото 2
Масло для массажа Orgie Tantric Celestial scent, 200 мл - фото 3
Масло для массажа Orgie Tantric Celestial scent, 200 мл - фото 4
Масло для массажа Orgie Tantric Celestial scent, 200 мл - фото 5
Масло для массажа Orgie Tantric Celestial scent, 200 мл - фото 6
1 200 руб. 
3 250 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 312314
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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БрендORGIE
Тип товараМасло для массажа
Ароматфруктовый
Объём200 мл
Рекомендации по применениюнанесите необходимое количество на тело. используйте свои руки или тело для восхитительного массажа.
Составминдаль сладкий (Prunus Amygdalus Dulcis Oil), парфюм (Parfum), сафлоровое масло (Carthamus Tinctorius Oil), виноград культурный (Vitis Vinifera Seed Oil), аргана (Argania Spinosa Kernel Oil), подсолнечник (Helianthus annuus Seed Oil), бутилгидрокситолуол (BHT), токоферола ацетат (Tocopherol)
Страна происхожденияПортугалия
Форма выпускафлакон
Впечатляющая серия массажных масел Orgie Tantric представляет собой мультифункциональные косметические средства со 100% натуральным составом. Вы можете использовать масло для тантрического массажа и медитативной практики, а можете пользоваться им как средством по уходу за телом. • Массаж с Orgie Tantric Celestial scent отличается особой энергетикой. Натуральный состав масла, его шелковистая текстура и уникальная смесь чувственных эссенций оказывают легкий расслабляющий эффект и помогают превратить обычный сеанс массажа в чувственный ритуал. • Ежедневный уход за телом становится настоящим праздником для кожи. Масла сладкого миндаля и винограда, выросшие в приветливом климате, придают шелковистость. Масло арганы, которое ценится во всем мире не хуже бразильского кофе, дарит упругость и гладкость. Масла подсолнечника и сафлоры питают и увлажняют. • Использование после душа снимает необходимость в нанесении парфюма. Чарующий вкус спелого киви и сладкого банана переплетаются с нотками соблазнительной клубники. Они поднимут вам настроение на весь день, ежечасно напоминая о прохладном коктейле на песчаном пляже под мелодичную босанову. • Невесомая текстура, быстрое впитывание и минимальный расход добавляют приятные впечатления от покупки Orgie Tantric Celestial scent.


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Масло для массажа Orgie Tantric Celestial scent, 200 мл - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1200 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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