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Главная Товары для взрослых Интимная косметика Возбуждающие средства Shunga Аромамасло для массажа Shunga Excitation с ароматом шоколада, 170 мл

Аромамасло для массажа Shunga Excitation с ароматом шоколада, 170 мл

Артикул: 312270
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  • Аромамасло для массажа Shunga Excitation с ароматом шоколада, 170 мл - фото 5
  • Аромамасло для массажа Shunga Excitation с ароматом шоколада, 170 мл - фото 6
  • Аромамасло для массажа Shunga Excitation с ароматом шоколада, 170 мл - фото 7
  • Аромамасло для массажа Shunga Excitation с ароматом шоколада, 170 мл - фото 8
  • Аромамасло для массажа Shunga Excitation с ароматом шоколада, 170 мл - фото 9
  • Аромамасло для массажа Shunga Excitation с ароматом шоколада, 170 мл - фото 10
Аромамасло для массажа Shunga Excitation с ароматом шоколада, 170 мл - фото 1
Аромамасло для массажа Shunga Excitation с ароматом шоколада, 170 мл - фото 2
Аромамасло для массажа Shunga Excitation с ароматом шоколада, 170 мл - фото 3
Аромамасло для массажа Shunga Excitation с ароматом шоколада, 170 мл - фото 4
Аромамасло для массажа Shunga Excitation с ароматом шоколада, 170 мл - фото 5
Аромамасло для массажа Shunga Excitation с ароматом шоколада, 170 мл - фото 6
Аромамасло для массажа Shunga Excitation с ароматом шоколада, 170 мл - фото 7
Аромамасло для массажа Shunga Excitation с ароматом шоколада, 170 мл - фото 8
Аромамасло для массажа Shunga Excitation с ароматом шоколада, 170 мл - фото 9
Аромамасло для массажа Shunga Excitation с ароматом шоколада, 170 мл - фото 10
1 900 руб. 
2 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 312270
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БрендShunga
Тип товараАромамасло
Ароматсладкий
Объём170 мл
Рекомендации по применениюзажгите свечу, подождите примерно 20 минут, чтобы получить достаточное количество растопившегося масла для массажа. Погасите пламя, прежде чем вылить масло на ладонь. Поддерживайте длину фитиля 6 мм. Не оставляйте горящую свечу без присмотра.
Составгидрогенизированное соевое масло, кокосовое масло, масло сладкого миндаля, сафлоровое масло, масло авокадо, кунжутное масло, масло из виноградных косточек, витамин е, бензиловый спирт, коричных спирт, цитраль, эвгенол, изоэвгенола, бензилсалицилат, циннамал, кумарин, D-лимонен, гераниол, бензиловый циннамат, лилиаль, линалоол, бензилбензоат, альфа изометил ионол.
Страна происхожденияКанада
Форма выпускажестяная банка
Два в одном: ароматизированная свеча и масло для массажа • Изготовлено из 100% натуральных масел. • При горении свечи образуется тёплое массажное масло, не обжигающее кожу. • Делает кожу мягкой и шелковистой. • Легко наносить. • Длительность горения свечи до 40 часов. Эта свеча из соевого воска не содержит парафина, а значит, не содержит никаких токсичных веществ. Соевое, кокосовое и миндальные масла смягчают кожу и ухаживают за ней, не закупоривая поры и подходят для любого типа кожи. Избегать контакта с интимными зонами, т.к. масла содержат отдушки.


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