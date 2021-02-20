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Вибратор Mystim Al Punto силиконовый, синий, 25 см

Артикул: 312216
  • Вибратор Mystim Al Punto силиконовый, синий, 25 см - фото 1
  • Вибратор Mystim Al Punto силиконовый, синий, 25 см - фото 2
  • Вибратор Mystim Al Punto силиконовый, синий, 25 см - фото 3
  • Вибратор Mystim Al Punto силиконовый, синий, 25 см - фото 4
  • Вибратор Mystim Al Punto силиконовый, синий, 25 см - фото 5
  • Вибратор Mystim Al Punto силиконовый, синий, 25 см - фото 6
Вибратор Mystim Al Punto силиконовый, синий, 25 см - фото 1
Вибратор Mystim Al Punto силиконовый, синий, 25 см - фото 2
Вибратор Mystim Al Punto силиконовый, синий, 25 см - фото 3
Вибратор Mystim Al Punto силиконовый, синий, 25 см - фото 4
Вибратор Mystim Al Punto силиконовый, синий, 25 см - фото 5
Вибратор Mystim Al Punto силиконовый, синий, 25 см - фото 6
5 280 руб. 
6 280 руб. 
Купить
+ 81 КэтКоинов
Артикул: 312216
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендMystim
Тип товараВибраторы
Диаметр3.8 см
Длина25 см
Количество режимов8
Комплектациявибратор, USB-кабель, чехол, упаковка
Материалпластик/силикон
Особенностивлагостойкий
Режимы работывибрация
Стимуляциявагинальной области
Тип питанияаккумулятор
Тип управлениякнопки
Цветсиний
Вибратор Mystim Al Punto создавался исключительно как стимулятор точки G, но смог превзойти ожидания и производителей, и пользователей. Его увеличенная головка с отдельным мощным мотором отлично проявляет себя не только в стимуляции точки G, но и в пробуждении других эрогенных зон. Проведите вибрирующей игрушкой по чувствительным местам — спине, груди, по низу живота, клитору — и прелюдия приобретет удивительное дразнящее настроение. Оба мотора этого гаджета работают в 8-и режимах вибрации и 5-скоростях — это стирает какие-либо границы перед получением громкой сексуальной разрядки. Водонепроницаемый корпус игрушки дает возможность расширить горизонты для интимных экспериментов в бодрящем душе или расслабляющей ванне. Вибратор Mystim Al Punto — мощнее, чем кажется


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Самовывоз невозможен
Вибратор Mystim Al Punto силиконовый, синий, 25 см - купить по цене 5280 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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