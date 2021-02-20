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Вибратор Mystim Electric Eric силиконовый с электростимуляцией, чёрный, 27 см

Артикул: 312196
  • Вибратор Mystim Electric Eric силиконовый с электростимуляцией, чёрный, 27 см - фото 1
  • Вибратор Mystim Electric Eric силиконовый с электростимуляцией, чёрный, 27 см - фото 2
  • Вибратор Mystim Electric Eric силиконовый с электростимуляцией, чёрный, 27 см - фото 3
  • Вибратор Mystim Electric Eric силиконовый с электростимуляцией, чёрный, 27 см - фото 4
  • Вибратор Mystim Electric Eric силиконовый с электростимуляцией, чёрный, 27 см - фото 5
  • Вибратор Mystim Electric Eric силиконовый с электростимуляцией, чёрный, 27 см - фото 6
  • Вибратор Mystim Electric Eric силиконовый с электростимуляцией, чёрный, 27 см - фото 7
  • Вибратор Mystim Electric Eric силиконовый с электростимуляцией, чёрный, 27 см - фото 8
  • Вибратор Mystim Electric Eric силиконовый с электростимуляцией, чёрный, 27 см - фото 9
  • Вибратор Mystim Electric Eric силиконовый с электростимуляцией, чёрный, 27 см - фото 10
Вибратор Mystim Electric Eric силиконовый с электростимуляцией, чёрный, 27 см - фото 1
Вибратор Mystim Electric Eric силиконовый с электростимуляцией, чёрный, 27 см - фото 2
Вибратор Mystim Electric Eric силиконовый с электростимуляцией, чёрный, 27 см - фото 3
Вибратор Mystim Electric Eric силиконовый с электростимуляцией, чёрный, 27 см - фото 4
Вибратор Mystim Electric Eric силиконовый с электростимуляцией, чёрный, 27 см - фото 5
Вибратор Mystim Electric Eric силиконовый с электростимуляцией, чёрный, 27 см - фото 6
Вибратор Mystim Electric Eric силиконовый с электростимуляцией, чёрный, 27 см - фото 7
Вибратор Mystim Electric Eric силиконовый с электростимуляцией, чёрный, 27 см - фото 8
Вибратор Mystim Electric Eric силиконовый с электростимуляцией, чёрный, 27 см - фото 9
Вибратор Mystim Electric Eric силиконовый с электростимуляцией, чёрный, 27 см - фото 10
7 290 руб. 
9 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 312196
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БрендMystim
Тип товараВибраторы
Диаметр3.8 см
Длина27 см
Количество режимов8
Комплектациявибратор, USB-кабель, чехол, упаковка
Материалпластик/силикон
Особенностивлагостойкий
Режимы работывибрация
Стимуляциявагинальной области
Тип питанияаккумулятор
Тип управлениякнопки
Цветчёрный
Классическая форма и крайне современное содержание! Вибратор, сочетающий вибрации и электрическую стимуляцию в одном устройстве! Вибрирует, покалывает и пульсирует - все, чего вы хотите. Два двигателя вместе с 8 программами вибрации, 5 видами электрической стимуляции, а также программой тренировки тазового дна делают этот вибратор абсолютно уникальным! Специальная программа тренировки мышц тазового дна направлена на укрепление интимной мускулатуры женщины и как следствие - повышение способности достижения оргазма. все три функции легко управляются с помощью кнопок на рукоятке - можете выбрать один из режимов (вибрацию или электростимуляцию) или оба, все в ваших руках! Покрытие игрушки, выполенное из медицинского силикона, делает ее использвование не только безопасным, но и уход за игрушкой легким. 8 программ вибрации, 5 скоростей. 5 видов электростимуляции, 10 уровней интенсивности. режим тренировки мышц тазового дна!


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