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Главная Товары для взрослых Секс-игрушки Плаги (пробки) анальные Mystim Анальная пробка Mystim Hector Helix L, электростимуляция, хирургическая сталь, 11,5 см, ? 5 см

Анальная пробка Mystim Hector Helix L, электростимуляция, хирургическая сталь, 11,5 см, ? 5 см

Артикул: 312102
  • Анальная пробка Mystim Hector Helix L, электростимуляция, хирургическая сталь, 11,5 см, ? 5 см - фото 1
  • Анальная пробка Mystim Hector Helix L, электростимуляция, хирургическая сталь, 11,5 см, ? 5 см - фото 2
  • Анальная пробка Mystim Hector Helix L, электростимуляция, хирургическая сталь, 11,5 см, ? 5 см - фото 3
  • Анальная пробка Mystim Hector Helix L, электростимуляция, хирургическая сталь, 11,5 см, ? 5 см - фото 4
  • Анальная пробка Mystim Hector Helix L, электростимуляция, хирургическая сталь, 11,5 см, ? 5 см - фото 5
Анальная пробка Mystim Hector Helix L, электростимуляция, хирургическая сталь, 11,5 см, ? 5 см - фото 1
Анальная пробка Mystim Hector Helix L, электростимуляция, хирургическая сталь, 11,5 см, ? 5 см - фото 2
Анальная пробка Mystim Hector Helix L, электростимуляция, хирургическая сталь, 11,5 см, ? 5 см - фото 3
Анальная пробка Mystim Hector Helix L, электростимуляция, хирургическая сталь, 11,5 см, ? 5 см - фото 4
Анальная пробка Mystim Hector Helix L, электростимуляция, хирургическая сталь, 11,5 см, ? 5 см - фото 5
7 260 руб. 
9 490 руб. 
Купить
+ 132 КэтКоинов
Артикул: 312102
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендMystim
Тип товараПлаги (пробки) анальные
Максимальный диаметр основной части, см5
Материалметалл
Минимальный диаметр основной части, см4
Общая длина изделия, см11.5
Особенностивес 0.4 кг
Рабочая длина, см10.5
Типпробки анальные
Уровень влагозащитынет
Цветсеребро
Стальная пробка Mystim Hector Helix позволяет раскрыть весь потенциал удовольствия от анальной стимуляции. Каплевидный кончик обеспечивает комфортное введение, несмотря на внушительный размер пробки. Спиралевидный рельеф дарит дополнительную стимуляцию эрогенным точкам и заставляет трепетать от каждого движения игрушки. Интеграция с блоками импульсов Tension Lover или Cluster Buster придает интимному процессу яркое звучание. Дразнить себя легким покалыванием или за считанные минуты получить оргазм с помощью возбуждающей пульсации — вам решать, какая именно музыка будет звучать сначала. Анальную пробку можно нагреть или охладить под струей воды и отдаться во власть температурных экспериментов с любимыми эрогенными зонами. Mystim Hector Helix сделан из гипоаллергенной медицинской стали, отполирован вручную и оснащен стоппером, поэтому его использование будет не только приятным, но и безопасным. Mystim Hector Helix — больше чем просто анальная пробка.


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Самовывоз невозможен
Анальная пробка Mystim Hector Helix L, электростимуляция, хирургическая сталь, 11,5 см, ? 5 см - по цене 7260 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(846)300-23-63 в Самаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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