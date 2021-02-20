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Главная Товары для взрослых Секс-игрушки Плаги (пробки) анальные Mystim Анальная пробка Mystim Romeo, электростимуляция, пластик, белый, 8,5 см, ? 3,5 см

Анальная пробка Mystim Romeo, электростимуляция, пластик, белый, 8,5 см, ? 3,5 см

Артикул: 312042
  • Анальная пробка Mystim Romeo, электростимуляция, пластик, белый, 8,5 см, ? 3,5 см - фото 1
  • Анальная пробка Mystim Romeo, электростимуляция, пластик, белый, 8,5 см, ? 3,5 см - фото 2
  • Анальная пробка Mystim Romeo, электростимуляция, пластик, белый, 8,5 см, ? 3,5 см - фото 3
  • Анальная пробка Mystim Romeo, электростимуляция, пластик, белый, 8,5 см, ? 3,5 см - фото 4
Анальная пробка Mystim Romeo, электростимуляция, пластик, белый, 8,5 см, ? 3,5 см - фото 1
Анальная пробка Mystim Romeo, электростимуляция, пластик, белый, 8,5 см, ? 3,5 см - фото 2
Анальная пробка Mystim Romeo, электростимуляция, пластик, белый, 8,5 см, ? 3,5 см - фото 3
Анальная пробка Mystim Romeo, электростимуляция, пластик, белый, 8,5 см, ? 3,5 см - фото 4
3 950 руб. 
4 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 312042
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БрендMystim
Тип товараПлаги (пробки) анальные
Максимальный диаметр основной части, см3.5
МатериалABS пластик/металл
Минимальный диаметр основной части, см2.4
Общая длина изделия, см8.5
Особенностивес 0.05 кг
Рабочая длина, см4.5
Типпробки анальные
Цветбелый/серебро
Анальная пробка с умной электростимуляцией Mystim Romeo создана для глубокого познания темы пикантных удовольствий. Форма Mystim Romeo анатомически выверена, что обеспечивает комфортное введение и удобное извлечение. Эргономичная ручка-кольцо позволяет ловко стимулировать анальную зону и защищает от полного погружения игрушки внутрь. Синхронизация с блоками импульсов Tension Lover или Cluster Buster дарит возможность испытать невообразимые эмоции от умной электростимуляции. Легкое покалывание или возбуждающая пульсация и уверенные толчки, ручная регулировка импульсов или регулировка за счет силы сжатия интимных мышц — ваши ощущения вас удивят. Безопасный материал, стильный дизайн и неприхотливость в уходе добавляют приятные впечатления от покупки Mystim Romeo. Анальная пробка Mystim Romeo — нужный девайс для особого наслаждения.


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