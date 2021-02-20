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Главная Товары для взрослых Секс-игрушки Плаги (пробки) анальные Erotist Анальная пробка с дополнительной стимуляцией Erotist, силикон, черная

Анальная пробка с дополнительной стимуляцией Erotist, силикон, черная

Артикул: 312023
  • Анальная пробка с дополнительной стимуляцией Erotist, силикон, черная - фото 1
  • Анальная пробка с дополнительной стимуляцией Erotist, силикон, черная - фото 2
  • Анальная пробка с дополнительной стимуляцией Erotist, силикон, черная - фото 3
  • Анальная пробка с дополнительной стимуляцией Erotist, силикон, черная - фото 4
  • Анальная пробка с дополнительной стимуляцией Erotist, силикон, черная - фото 5
  • Анальная пробка с дополнительной стимуляцией Erotist, силикон, черная - фото 6
  • Анальная пробка с дополнительной стимуляцией Erotist, силикон, черная - фото 7
  • Анальная пробка с дополнительной стимуляцией Erotist, силикон, черная - фото 8
  • Анальная пробка с дополнительной стимуляцией Erotist, силикон, черная - фото 9
  • Анальная пробка с дополнительной стимуляцией Erotist, силикон, черная - фото 10
Анальная пробка с дополнительной стимуляцией Erotist, силикон, черная - фото 1
Анальная пробка с дополнительной стимуляцией Erotist, силикон, черная - фото 2
Анальная пробка с дополнительной стимуляцией Erotist, силикон, черная - фото 3
Анальная пробка с дополнительной стимуляцией Erotist, силикон, черная - фото 4
Анальная пробка с дополнительной стимуляцией Erotist, силикон, черная - фото 5
Анальная пробка с дополнительной стимуляцией Erotist, силикон, черная - фото 6
Анальная пробка с дополнительной стимуляцией Erotist, силикон, черная - фото 7
Анальная пробка с дополнительной стимуляцией Erotist, силикон, черная - фото 8
Анальная пробка с дополнительной стимуляцией Erotist, силикон, черная - фото 9
Анальная пробка с дополнительной стимуляцией Erotist, силикон, черная - фото 10
1 420 руб. 
1 740 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 312023
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендErotist
Тип товараПлаги (пробки) анальные
Количество режимов вибрации1
Максимальный диаметр основной части, см4.5
Материалсиликон
Минимальный диаметр основной части, см2.5
Особенностивес 0.169 кг, эрекционное кольцо
Питание основного устройствабатарейки
Рабочая длина, см5.2
Типпробки анальные
Тип управлениякнопки
Уровень влагозащитыводонепроницаемость
Цветчерный
Анальная пробка EROTIST с дополнительной стимуляцией — это игрушка 4-в-1, делающая мужскую силу масштабнее, а удовольствие объемнее.


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Самовывоз невозможен
Анальная пробка с дополнительной стимуляцией Erotist, силикон, черная – стоимость товара 1420 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(846)300-23-63 в Самаре. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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