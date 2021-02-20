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Набор из 2 тряпок и картриджа от накипи для VP65. Микрофибровая тряпка обеспечивает отличные результаты очистки, не оставляя следов или пятен на полу. Картридж с антиоксидантами следует менять каждые 6 месяцев.

Набор салфеток Tefal ZR006501 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.