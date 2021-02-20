Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
8(846)300-23-63
Поиск по сайту
Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Увлажнитель воздуха Starwind SHC1221 фиолетовый/серебристый

Артикул: 311898
Увлажнитель воздуха Starwind SHC1221 фиолетовый/серебристый
1 610 руб. 
2 020 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 311898
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Поделиться:
БрендStarwind
Тип товара
Емкость резервуара для воды2.3 л
Индикациянизкого уровня воды
Обслуживаемая площадь30 кв.м
Потребляемая мощность25 Вт
Расход воды280 мл/ч
Источник питанияот сети
Назначение прибораувлажнение воздуха
Регулировка скорости вентилятора/интенсивности испаренияесть
Тип увлажнителяультразвуковой
Установканастольная
Цветфиолетовый, серебро
STARWIND SHC1221 – чрезвычайно тихий и энергосберегающий ультразвуковой увлажнитель воздуха, оснащенный ручкой для регулировки выброса паров холодной воды в помещении. Благодаря наличию заднего отсека, STARWIND SHC1221 может использоваться для испускания ароматических масел, для которых рекомендуется использовать данную модель, рекомендованную и протестированную в специальных лабораториях. Небольшой размер увлажнителя и его инновационный дизайн делают из него универсальный предмет интерьера. Возможность изменения цвета с течением времени, созданная на основе методов хромотерапии, что предоставляет возможность использования в качестве ночника. Дополнительно производитель оснастил ультразвуковой увлажнитель индикацией низкого уровня воды в резервуаре и системой автоматического отключения в случае отсутствия воды вовсе.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Увлажнитель воздуха Starwind SHC1221 фиолетовый/серебристый - стоимость товара 1610 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Самаре

8 (846) 300-23-63

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2021. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...