Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
8(846)300-23-63
Поиск по сайту
Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Увлажнитель воздуха Starwind SHC1322 белый

Артикул: 311889
  • Увлажнитель воздуха Starwind SHC1322 белый - фото 1
  • Увлажнитель воздуха Starwind SHC1322 белый - фото 2
  • Увлажнитель воздуха Starwind SHC1322 белый - фото 3
  • Увлажнитель воздуха Starwind SHC1322 белый - фото 4
  • Увлажнитель воздуха Starwind SHC1322 белый - фото 5
  • Увлажнитель воздуха Starwind SHC1322 белый - фото 6
  • Увлажнитель воздуха Starwind SHC1322 белый - фото 7
  • Увлажнитель воздуха Starwind SHC1322 белый - фото 8
  • Увлажнитель воздуха Starwind SHC1322 белый - фото 9
Увлажнитель воздуха Starwind SHC1322 белый - фото 1
Увлажнитель воздуха Starwind SHC1322 белый - фото 2
Увлажнитель воздуха Starwind SHC1322 белый - фото 3
Увлажнитель воздуха Starwind SHC1322 белый - фото 4
Увлажнитель воздуха Starwind SHC1322 белый - фото 5
Увлажнитель воздуха Starwind SHC1322 белый - фото 6
Увлажнитель воздуха Starwind SHC1322 белый - фото 7
Увлажнитель воздуха Starwind SHC1322 белый - фото 8
Увлажнитель воздуха Starwind SHC1322 белый - фото 9
1 690 руб. 
2 180 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 311889
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Поделиться:
БрендStarwind
Тип товараУвлажнитель воздуха
Емкость резервуара для воды3 л
Обслуживаемая площадь35 кв.м
Потребляемая мощность25 Вт
Продолжительность работы12 ч
Расход воды280 мл/ч
Источник питанияот сети
Назначение прибораувлажнение воздуха
Размеры, см15х28х20
Регулировка направления увлажненияесть
Регулировка скорости вентилятора/интенсивности испаренияесть
Тип увлажнителяультразвуковой
Установканастольная
Цветбелый
Вес, кг1,8
С проблемой сухого воздуха, из-за которого появляется кашель, проблемы с кожей и общим самочувствием сталкивается каждый житель в период отопительного сезона. Можно по старинке устанавливать баночки с водой возле батарей, но это не только не гигиенично, но и малоэффективно, поэтому использования увлажнителей воздуха в современном быте стало не только актуальным, но и обязательным. Модель ультразвукового увлажнителя воздуха STARWIND SHC1322, не только идеально справляется со своими прямыми обязанностями, но при этом очень экономна, так как потребляет всего 25 Вт в час, что соответствует двум светодиодным лампам.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Увлажнитель воздуха Starwind SHC1322 белый - стоимость товара 1690 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Самаре

8 (846) 300-23-63

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2021. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...