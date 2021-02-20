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Воздухоочиститель Beurer LR500 белый

Артикул: 311881
  • Воздухоочиститель Beurer LR500 белый - фото 1
  • Воздухоочиститель Beurer LR500 белый - фото 2
  • Воздухоочиститель Beurer LR500 белый - фото 3
Воздухоочиститель Beurer LR500 белый - фото 1
Воздухоочиститель Beurer LR500 белый - фото 2
Воздухоочиститель Beurer LR500 белый - фото 3
38 990 руб. 
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+ 585 КэтКоинов
Артикул: 311881
В наличии
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Официальная гарантия производителя
Этот товар можно купить в кредит 
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БрендBeurer
Тип товара
Индикацияиндикация температуры
Обслуживаемая площадь34 кв.м
Потребляемая мощность65 Вт
Функция ароматизациинет
Источник питанияот сети
Назначение прибораочистка воздуха
Размеры, см35х62х21
Регулировка направления увлажнениянет
Регулировка скорости вентилятора/интенсивности испаренияесть
Установканапольная
Фильтрыесть
Вес, кг5,9
Большинство из нас проводят до 90 % своей жизни в закрытых помещениях. Качество воздуха в помещениях днем и ночью имеет большое значение для здоровья и хорошего самочувствия. Воздух во внутренних помещениях может содержать в 2–5 раз больше аллергенов и вредных веществ, чем атмосферный воздух. Люди с аллергией на пыльцу не могут находиться на природе в период опыления растений, но хотят иметь возможность дышать чистым воздухом в закрытых помещениях.


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Самовывоз невозможен
Воздухоочиститель Beurer LR500 белый - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 38990 руб., вам надо позвонить по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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