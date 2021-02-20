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Главная Товары для дома и интерьера Компьютерные кресла Бюрократ Кресло Бюрократ CH-605/BLACK черный искусственная кожа крестовина металл

Кресло Бюрократ CH-605/BLACK черный искусственная кожа крестовина металл

Артикул: 311765
  • Кресло Бюрократ CH-605/BLACK черный искусственная кожа крестовина металл - фото 1
  • Кресло Бюрократ CH-605/BLACK черный искусственная кожа крестовина металл - фото 2
  • Кресло Бюрократ CH-605/BLACK черный искусственная кожа крестовина металл - фото 3
  • Кресло Бюрократ CH-605/BLACK черный искусственная кожа крестовина металл - фото 4
  • Кресло Бюрократ CH-605/BLACK черный искусственная кожа крестовина металл - фото 5
  • Кресло Бюрократ CH-605/BLACK черный искусственная кожа крестовина металл - фото 6
Кресло Бюрократ CH-605/BLACK черный искусственная кожа крестовина металл - фото 1
Кресло Бюрократ CH-605/BLACK черный искусственная кожа крестовина металл - фото 2
Кресло Бюрократ CH-605/BLACK черный искусственная кожа крестовина металл - фото 3
Кресло Бюрократ CH-605/BLACK черный искусственная кожа крестовина металл - фото 4
Кресло Бюрократ CH-605/BLACK черный искусственная кожа крестовина металл - фото 5
Кресло Бюрократ CH-605/BLACK черный искусственная кожа крестовина металл - фото 6
5 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 311765
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БрендБюрократ
Тип товараОфисные кресла
Крестовинаметаллическая
Механизм качанияесть
Ограничение по весу120 кг
Подлокотникиесть
Регулировка высоты (газлифт)да
Тип механизма качанияпружинно-винтовой
Материал обивкиискусственная кожа
Спинкаотдельная от сиденья
Тип установкина колесиках
Масса: 11,7 кг. Габариты: 77х21х52 см. Высота кресла: от 102 до 116 см. Высота сиденья: от 45 до 59 см.


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