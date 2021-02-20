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Главная Товары для дома и интерьера Компьютерные кресла Бюрократ Кресло детское Бюрократ CH-204NX/GIRAFFE оранжевый жираф

Кресло детское Бюрократ CH-204NX/GIRAFFE оранжевый жираф

Артикул: 311750
  • Кресло детское Бюрократ CH-204NX/GIRAFFE оранжевый жираф - фото 1
  • Кресло детское Бюрократ CH-204NX/GIRAFFE оранжевый жираф - фото 2
  • Кресло детское Бюрократ CH-204NX/GIRAFFE оранжевый жираф - фото 3
  • Кресло детское Бюрократ CH-204NX/GIRAFFE оранжевый жираф - фото 4
  • Кресло детское Бюрократ CH-204NX/GIRAFFE оранжевый жираф - фото 5
  • Кресло детское Бюрократ CH-204NX/GIRAFFE оранжевый жираф - фото 6
  • Кресло детское Бюрократ CH-204NX/GIRAFFE оранжевый жираф - фото 7
Кресло детское Бюрократ CH-204NX/GIRAFFE оранжевый жираф - фото 1
Кресло детское Бюрократ CH-204NX/GIRAFFE оранжевый жираф - фото 2
Кресло детское Бюрократ CH-204NX/GIRAFFE оранжевый жираф - фото 3
Кресло детское Бюрократ CH-204NX/GIRAFFE оранжевый жираф - фото 4
Кресло детское Бюрократ CH-204NX/GIRAFFE оранжевый жираф - фото 5
Кресло детское Бюрократ CH-204NX/GIRAFFE оранжевый жираф - фото 6
Кресло детское Бюрократ CH-204NX/GIRAFFE оранжевый жираф - фото 7
3 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 311750
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БрендБюрократ
Тип товараКресла детские
Крестовинапластик
Механизм качаниянет
Ограничение по весу100 кг
Подлокотникинет
Регулировка высоты (газлифт)да
Регулировка под веснет
Материал обивкиткань
Спинкаотдельная от сиденья
Тип установкина колесиках
Масса: 7,8 кг. Габариты: 54х21х54 см. Высота кресла: от 79 до 92 см. Высота сиденья: от 41 до 54 см. Глубина сиденья: от 38 до 41 см.


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