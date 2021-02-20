Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
8(846)300-23-63
Поиск по сайту
Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кресло Бюрократ CH-1300N/3C08 коричневый Престиж+ 3C08

Артикул: 311618
  • Кресло Бюрократ CH-1300N/3C08 коричневый Престиж+ 3C08 - фото 1
  • Кресло Бюрократ CH-1300N/3C08 коричневый Престиж+ 3C08 - фото 2
  • Кресло Бюрократ CH-1300N/3C08 коричневый Престиж+ 3C08 - фото 3
  • Кресло Бюрократ CH-1300N/3C08 коричневый Престиж+ 3C08 - фото 4
  • Кресло Бюрократ CH-1300N/3C08 коричневый Престиж+ 3C08 - фото 5
Кресло Бюрократ CH-1300N/3C08 коричневый Престиж+ 3C08 - фото 1
Кресло Бюрократ CH-1300N/3C08 коричневый Престиж+ 3C08 - фото 2
Кресло Бюрократ CH-1300N/3C08 коричневый Престиж+ 3C08 - фото 3
Кресло Бюрократ CH-1300N/3C08 коричневый Престиж+ 3C08 - фото 4
Кресло Бюрократ CH-1300N/3C08 коричневый Престиж+ 3C08 - фото 5
2 490 руб. 
Купить
+ 51 КэтКоинов
Артикул: 311618
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Поделиться:
БрендБюрократ
Тип товараОфисные кресла
Крестовинапластик
Механизм качанияесть
Ограничение по весу120 кг
Подлокотникида
Регулировка высоты (газлифт)да
Регулировка под веснет
Тип механизма качанияпружинно-винтовой
Материал обивкиткань
Спинкаотдельная от сиденья
Тип установкина колесиках
Регулировка глубины сиденья. Масса: 9,95 кг. Габариты: 58,8х27,8х58,1 см.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Кресло Бюрократ CH-1300N/3C08 коричневый Престиж+ 3C08 - по цене 2490 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(846)300-23-63 в Самаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Самаре

8 (846) 300-23-63

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2021. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...