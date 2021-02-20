Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
8(846)300-23-63
Поиск по сайту
Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Смеситель для ванны Esko Dubai DI 54

Артикул: 311486
  • Смеситель для ванны Esko Dubai DI 54 - фото 1
  • Смеситель для ванны Esko Dubai DI 54 - фото 2
Смеситель для ванны Esko Dubai DI 54 - фото 1
Смеситель для ванны Esko Dubai DI 54 - фото 2
7 350 руб. 

trending_down Уронить цену
Вы можете купить этот товар дешевле. Укажите свой e-mail и подпишитесь на нашу рассылку, цена на товар автоматически снизится:

6 100 руб. 

E-mail


Отправляя свои данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

или получить скидку просто так
Купить
+ 83 КэтКоинов
Артикул: 311486
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Поделиться:
БрендEsko
Тип товараСмесители для ванны
Аэратор в комплектеесть
Кол-во монтажных отверстий2
Форма изливатрадиционный
Удлинненый изливнет
Термостатнет
Поворотный изливнет
Переключатель на фильтрнет
Монтажнастенный
Переключатель на стиральную/посудомоечную машинунет
Запорный клапанкерамический картридж
Держатель для душа в комплектенет
Встраиваемыйнет
Выдвижной изливнет
Эко-режимнет
Длина излива190 мм
Подсветканет
Материал корпусалатунь
Страна бренда Россия
Тип управленияоднорычажный
Особенностижесткая подводка
Цветчерный
Ручной душ (лейка) в комплектенет
Длина, см20
Ширина, см10.5
Высота, см19
Вес, кг1.7
Материал изготовления корпуса - латунь. Жесткая подводка. Способ монтажа - настенный


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Водонагреватели, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые гидромассажные панели, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, Смесители для ванны, Краны для кухни, Смесители для раковины, Термостатические смесители, Смесители для кухни с подключением к фильтру с питьевой водой, Смесители для кухни с краном для питьевой воды, Смесители для душевых кабин, Смесители для ванны с длинным изливом, Смесители на борт ванны, Смесители с гигиеническим душем


Теги товара: Смесители для кухни черные, Смесители для раковины однорычажные, Смесители из стены, Смесители черные, Встроенные смесители для душа в стену, Смесители для гигиенического душа настенного монтажа, Смесители латунные, Российские смесители, Смесители для ванны российского производства, Настенные смесители, Смесители настенные для душа, Смесители для кухни на стену, Смесители для душа однорычажные, Смесители для ванны однорычажные, Латунные смесители для кухни, Смесители для кухни российского производства, Краны для фильтра питьевой воды черные, Смесители для кухни однорычажные, Смесители для душа черные, Смесители для ванной без душа, Смесители настенные однорычажные, Смесители настенные однорычажные, Смесители для биде встраиваемые в стену, Смесители с аэратором, Смесители для раковины черные, Смесители для биде с гигиеническим душем настенные Grohe, Настенные для раковины, Настенные с душем, Однорычажные с душем, Настенные для кухни, С одним вентилем для ванной, Настенные каскадные, Однорычажные


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Смеситель для ванны Esko Dubai DI 54 - данный товар вы можете купить по цене 7350 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Самаре

8 (846) 300-23-63

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2021. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...