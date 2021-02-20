Мясорубка Moulinex ME112832 черный/серебристый

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Moulinex
|Тип товара
|Мясорубки
|Цвет
|черный
|Номинальная мощность
|350 Вт
|Максимальная мощность
|1600 Вт
|Система реверса
|есть
|Защита двигателя от перегрузки
|да
|Максимальная производительность, кг/мин
|1.9
|Мытье в посудомоечной машине
|да
|Страна бренда
|Франция
|Материал корпуса
|пластик
|Материал лотка
|пластик
|Соковыжималка
|нет
|Насадки
|для колбас, диск для фарша
|Функции и особенности
|самозатачивающийся нож
|Комплектация
|насадки, толкатель, загрузочный лоток
|Прочее
|прорезиненные ножки
|Вес
|3.65 кг
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