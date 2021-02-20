Светильник настольный SONNEN BR-889, на подставке, СВЕТОДИОДНЫЙ, 8Вт, белый, 236662

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|SONNEN
|Тип товара
|Настольные светильники
|Тип светильника
|для рабочего стола
|Стиль
|модерн
|Тип цоколя
|LED
|Тип крепления
|подставка
|Количество ламп
|1
|Выключатель на корпусе
|да
|Регулировка яркости
|да
|Максимальная мощность лампы, Вт
|8
|Материал основания
|пластик
|Материал плафона/абажура
|пластик
|Высота, см
|33.3
Настольный светильник высотой 33.3 см представлен в классическом белом дизайне, благодаря которому гармонично впишется в офисный или домашний интерьер. Устройство оснащено легким пластиковым корпусом и яркой LED-лампой на 8 Вт. Вы будете довольны освещением с цветовой температурой от 2700 до 6000 K и световым потоком 350 Лм, которое обеспечивают 42 светодиода. Прибор оснащен сенсорным выключателем. Благодаря 3 режимам свечения можно самостоятельно выбрать яркость света.
Спешите приобрести настольный светильник SONNEN BR-889 высокого качества по доступной цене в нашем интернет-магазине!
Похожие товары
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв