Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
8(846)300-23-63
Поиск по сайту
Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Канцтовары Бумага Этикетки и ценники Brauberg Этикетка самоклеящаяся Пронумеровано, прошито и скреплено, 74х40мм, 500 штук, BRAUBER

Этикетка самоклеящаяся Пронумеровано, прошито и скреплено, 74х40мм, 500 штук, BRAUBER

Артикул: 311328
Скидки до 10% на канцелярию по промокодам!
  • Этикетка самоклеящаяся Пронумеровано, прошито и скреплено, 74х40мм, 500 штук, BRAUBER - фото 1
  • Этикетка самоклеящаяся Пронумеровано, прошито и скреплено, 74х40мм, 500 штук, BRAUBER - фото 2
  • Этикетка самоклеящаяся Пронумеровано, прошито и скреплено, 74х40мм, 500 штук, BRAUBER - фото 3
  • Этикетка самоклеящаяся Пронумеровано, прошито и скреплено, 74х40мм, 500 штук, BRAUBER - фото 4
Этикетка самоклеящаяся Пронумеровано, прошито и скреплено, 74х40мм, 500 штук, BRAUBER - фото 1
Этикетка самоклеящаяся Пронумеровано, прошито и скреплено, 74х40мм, 500 штук, BRAUBER - фото 2
Этикетка самоклеящаяся Пронумеровано, прошито и скреплено, 74х40мм, 500 штук, BRAUBER - фото 3
Этикетка самоклеящаяся Пронумеровано, прошито и скреплено, 74х40мм, 500 штук, BRAUBER - фото 4
620 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 311328
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Поделиться:
БрендBrauberg
Тип товара

Выполнены из самоклеящейся матовой бумаги и надежно приклеиваются к поверхности любой формы и материала. Особый клейкий состав и структура бумаги не позволяют удалять этикетку без её разрыва. Ширина этикетки составляет 40 мм, длина - 74 мм. Комплект из 500 штук является выгодным приобретением и способен опечатать большое количество документов.

Просто, удобно, выгодно! Приобрести самоклеящиеся этикетки BRAUBERG можно в нашем интернет-магазине.



Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Этикетка самоклеящаяся Пронумеровано, прошито и скреплено, 74х40мм, 500 штук, BRAUBER - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 620 руб., вам надо позвонить по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Самаре

8 (846) 300-23-63

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2021. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...