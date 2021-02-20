111734, Папка для пастели/планшет А3, 15л. 5цв, 160г/м2, хлопок 40%, тиснение "Холст", Теплые цвета, ПЛ-8886

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Palazzo
|Тип товара
Качественная структура бумаги гарантирует сохранность работ. Многократное при этом наложение пастельных материалов друг на друга не сказывается отрицательно на стабильности красочного слоя. Бумага также может быть использована для дизайнерских работ (скручивание, резка, склеивание, создание карт, декупаж, скрапбукинг).
Похожие товары
Телефон для звонков в Самаре
Круглосуточная горячая линия
8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный
Электронная почта
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв