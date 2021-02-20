Этикетка самоклеящаяся для опечатывания документов ЗВЕЗДОЧКА красная, 52 мм, 500 шт, BRAUBER

Матовые этикетки-звездочки для сшивки документов имеют круглую форму тридцатиконечной звезды и стандартный диаметр 52 мм, что является основным стандартом во всем мире. Специальный клеевой слой обеспечивает отличное прилипание и сцепление с поверхностью документа. При попытке отклеивания бумага разрушается. Комплект из 500 штук является выгодным приобретением и способен опечатать большое количество документов.

Данный товар относится к среднему ценовому сегменту.

Этикетки-звездочки значительно упрощают процесс делопроизводства. Они эффективно используются в адвокатских бюро, бюро переводов, государственных учреждениях, в нотариальных конторах, регистрационных организациях, а также в юридических, финансовых отделах и бухгалтериях любых коммерческих организаций. Приобрести самоклеящиеся этикетки BRAUBERG можно в нашем интернет-магазине.