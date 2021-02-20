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Главная Канцтовары Хобби и творчество Пастель художественная Brauberg Пастель сухая художественная BRAUBERG ART DEBUT, 36 цветов, круглое сечение

Пастель сухая художественная BRAUBERG ART DEBUT, 36 цветов, круглое сечение

Артикул: 311239
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  • Пастель сухая художественная BRAUBERG ART DEBUT, 36 цветов, круглое сечение - фото 1
  • Пастель сухая художественная BRAUBERG ART DEBUT, 36 цветов, круглое сечение - фото 2
  • Пастель сухая художественная BRAUBERG ART DEBUT, 36 цветов, круглое сечение - фото 3
  • Пастель сухая художественная BRAUBERG ART DEBUT, 36 цветов, круглое сечение - фото 4
  • Пастель сухая художественная BRAUBERG ART DEBUT, 36 цветов, круглое сечение - фото 5
  • Пастель сухая художественная BRAUBERG ART DEBUT, 36 цветов, круглое сечение - фото 6
  • Пастель сухая художественная BRAUBERG ART DEBUT, 36 цветов, круглое сечение - фото 7
  • Пастель сухая художественная BRAUBERG ART DEBUT, 36 цветов, круглое сечение - фото 8
  • Пастель сухая художественная BRAUBERG ART DEBUT, 36 цветов, круглое сечение - фото 9
Пастель сухая художественная BRAUBERG ART DEBUT, 36 цветов, круглое сечение - фото 1
Пастель сухая художественная BRAUBERG ART DEBUT, 36 цветов, круглое сечение - фото 2
Пастель сухая художественная BRAUBERG ART DEBUT, 36 цветов, круглое сечение - фото 3
Пастель сухая художественная BRAUBERG ART DEBUT, 36 цветов, круглое сечение - фото 4
Пастель сухая художественная BRAUBERG ART DEBUT, 36 цветов, круглое сечение - фото 5
Пастель сухая художественная BRAUBERG ART DEBUT, 36 цветов, круглое сечение - фото 6
Пастель сухая художественная BRAUBERG ART DEBUT, 36 цветов, круглое сечение - фото 7
Пастель сухая художественная BRAUBERG ART DEBUT, 36 цветов, круглое сечение - фото 8
Пастель сухая художественная BRAUBERG ART DEBUT, 36 цветов, круглое сечение - фото 9
250 руб. 
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Артикул: 311239
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендBrauberg
Тип товара

Легко ложится на различные фактуры цветной бумаги, бумагу для рисования, холст, картон, дерево, керамику. Также можно наносить на влажную поверхность или размывать водой для достижения акварельного эффекта. 36 цветов позволяют полностью передать палитру цветов. Высокое качество пигментов и связующего обеспечивает низкий расход материала, хорошую укрывистость и яркость цвета. Пастель имеет вид брусков с круглым сечением, обёрнутых в бумажную обёртку. Она позволяет сохранять руки и одежду чистыми. Не токсична и безопасна при использовании. При попадании на одежду или кожу рук легко смывается тёплой водой. Благодаря компактной упаковке удобно брать с собой.

Данный товар относится к среднему ценовому сегменту.

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Самовывоз невозможен
Пастель сухая художественная BRAUBERG ART DEBUT, 36 цветов, круглое сечение - стоимость товара 250 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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