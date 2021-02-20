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Главная Канцтовары Деловые аксессуары Папки и портфели из пластика и ткани Staff Папка на молнии с ручками STAFF, А4, твердые стенки, ткань, синяя, 228345

Папка на молнии с ручками STAFF, А4, твердые стенки, ткань, синяя, 228345

Артикул: 311231
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  • Папка на молнии с ручками STAFF, А4, твердые стенки, ткань, синяя, 228345 - фото 1
  • Папка на молнии с ручками STAFF, А4, твердые стенки, ткань, синяя, 228345 - фото 2
  • Папка на молнии с ручками STAFF, А4, твердые стенки, ткань, синяя, 228345 - фото 3
  • Папка на молнии с ручками STAFF, А4, твердые стенки, ткань, синяя, 228345 - фото 4
Папка на молнии с ручками STAFF, А4, твердые стенки, ткань, синяя, 228345 - фото 1
Папка на молнии с ручками STAFF, А4, твердые стенки, ткань, синяя, 228345 - фото 2
Папка на молнии с ручками STAFF, А4, твердые стенки, ткань, синяя, 228345 - фото 3
Папка на молнии с ручками STAFF, А4, твердые стенки, ткань, синяя, 228345 - фото 4
440 руб. 
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Артикул: 311231
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендStaff
Тип товара

Папка изготовлена из полиэстера, корпус - из плотного картона. Таким образом папка выглядит опрятно, имеет небольшой вес, практична.

Внутри папки есть отделение для листов А4, и дополнительный карман для мелочей. Тканевая подкладка черного цвета.

На молнии расположены 2 бегунка, поэтому папку можно открывать с любой стороны, а так же полностью раскрыть на 180 градусов.

Папку удобно нести за эргономичные резиновые ручки.

Упакован в ПЭТ пакет, который сохранит качество и товарный вид при хранении и транспортировке.

STAFF – лучшее соотношение цены и качества. Закажите папку STAFF и убедитесь в этом сами!



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Самовывоз невозможен
Папка на молнии с ручками STAFF, А4, твердые стенки, ткань, синяя, 228345 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 440 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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