Папка на молнии с ручками STAFF, А4, твердые стенки, ткань, синяя, 228345

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|Бренд
|Staff
|Тип товара
Папка изготовлена из полиэстера, корпус - из плотного картона. Таким образом папка выглядит опрятно, имеет небольшой вес, практична.
Внутри папки есть отделение для листов А4, и дополнительный карман для мелочей. Тканевая подкладка черного цвета.
На молнии расположены 2 бегунка, поэтому папку можно открывать с любой стороны, а так же полностью раскрыть на 180 градусов.
Папку удобно нести за эргономичные резиновые ручки.
Упакован в ПЭТ пакет, который сохранит качество и товарный вид при хранении и транспортировке.
STAFF – лучшее соотношение цены и качества. Закажите папку STAFF и убедитесь в этом сами!
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