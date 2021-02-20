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Главная Канцтовары Товары для школы Рюкзаки, ранцы, сумки Пифагор Рюкзак ПИФАГОР SCHOOL для начальной школы, WHITE CAT, 38х28х14 см

Рюкзак ПИФАГОР SCHOOL для начальной школы, WHITE CAT, 38х28х14 см

Артикул: 311189
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  • Рюкзак ПИФАГОР SCHOOL для начальной школы, WHITE CAT, 38х28х14 см - фото 1
  • Рюкзак ПИФАГОР SCHOOL для начальной школы, WHITE CAT, 38х28х14 см - фото 2
  • Рюкзак ПИФАГОР SCHOOL для начальной школы, WHITE CAT, 38х28х14 см - фото 3
  • Рюкзак ПИФАГОР SCHOOL для начальной школы, WHITE CAT, 38х28х14 см - фото 4
  • Рюкзак ПИФАГОР SCHOOL для начальной школы, WHITE CAT, 38х28х14 см - фото 5
  • Рюкзак ПИФАГОР SCHOOL для начальной школы, WHITE CAT, 38х28х14 см - фото 6
  • Рюкзак ПИФАГОР SCHOOL для начальной школы, WHITE CAT, 38х28х14 см - фото 7
  • Рюкзак ПИФАГОР SCHOOL для начальной школы, WHITE CAT, 38х28х14 см - фото 8
  • Рюкзак ПИФАГОР SCHOOL для начальной школы, WHITE CAT, 38х28х14 см - фото 9
  • Рюкзак ПИФАГОР SCHOOL для начальной школы, WHITE CAT, 38х28х14 см - фото 10
  • Рюкзак ПИФАГОР SCHOOL для начальной школы, WHITE CAT, 38х28х14 см - фото 11
  • Рюкзак ПИФАГОР SCHOOL для начальной школы, WHITE CAT, 38х28х14 см - фото 12
  • Рюкзак ПИФАГОР SCHOOL для начальной школы, WHITE CAT, 38х28х14 см - фото 13
  • Рюкзак ПИФАГОР SCHOOL для начальной школы, WHITE CAT, 38х28х14 см - фото 14
Рюкзак ПИФАГОР SCHOOL для начальной школы, WHITE CAT, 38х28х14 см - фото 1
Рюкзак ПИФАГОР SCHOOL для начальной школы, WHITE CAT, 38х28х14 см - фото 2
Рюкзак ПИФАГОР SCHOOL для начальной школы, WHITE CAT, 38х28х14 см - фото 3
Рюкзак ПИФАГОР SCHOOL для начальной школы, WHITE CAT, 38х28х14 см - фото 4
Рюкзак ПИФАГОР SCHOOL для начальной школы, WHITE CAT, 38х28х14 см - фото 5
Рюкзак ПИФАГОР SCHOOL для начальной школы, WHITE CAT, 38х28х14 см - фото 6
Рюкзак ПИФАГОР SCHOOL для начальной школы, WHITE CAT, 38х28х14 см - фото 7
Рюкзак ПИФАГОР SCHOOL для начальной школы, WHITE CAT, 38х28х14 см - фото 8
Рюкзак ПИФАГОР SCHOOL для начальной школы, WHITE CAT, 38х28х14 см - фото 9
Рюкзак ПИФАГОР SCHOOL для начальной школы, WHITE CAT, 38х28х14 см - фото 10
Рюкзак ПИФАГОР SCHOOL для начальной школы, WHITE CAT, 38х28х14 см - фото 11
Рюкзак ПИФАГОР SCHOOL для начальной школы, WHITE CAT, 38х28х14 см - фото 12
Рюкзак ПИФАГОР SCHOOL для начальной школы, WHITE CAT, 38х28х14 см - фото 13
Рюкзак ПИФАГОР SCHOOL для начальной школы, WHITE CAT, 38х28х14 см - фото 14
810 руб. 
890 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 311189
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендПифагор
Тип товара

Рюкзак имеет 1 вместительное отделение на молнии, 1 передний и 2 боковых кармана. Оптимальный размер рюкзака позволяет вместить все необходимые школьные принадлежности. Мягкие широкие регулируемые лямки способствуют оптимальному распределению веса.

Рюкзак легко открывать и закрывать одной рукой с любой стороны - основное отделение имеет долговечную реверсивную молнию с двумя бегунками.

У рюкзака есть удобная ручка из ткани для переноски и петелька для подвешивания на крючок парты. Яркая и качественная печать, насыщенный цвет рисунков достигается за счет использования современных технологий печати на ткани. Светоотражающие элементы со всех сторон ранца обеспечивают безопасность в темное время суток.

Рюкзак упакован в плотный ПЭТ пакет, который сохранит качество и товарный вид при хранении и транспортировке.

Рюкзаки ПИФАГОР – это демократичные по ценам и динамично развивающиеся линейки товаров для школы. Рюкзаки ПИФАГОР сочетают в себе яркий дизайн и достойное качество товаров. Закажите рюкзак ПИФАГОР прямо сейчас и убедитесь в этом сами!



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Рюкзак ПИФАГОР SCHOOL для начальной школы, WHITE CAT, 38х28х14 см - стоимость товара 810 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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