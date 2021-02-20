Степлер №24/6, 26/6 BRAUBERG Standard+, до 30 листов, синий

Для скрепления до 30 листов. Размер скоб №24/6, 26/6. Глубина закладки бумаги - 63 мм. Виды сшивания: открытый, закрытый и прямой. Корпус изготовлен из пластика. Эргономичная форма корпуса обеспечивает продолжительное время использования без перерыва.

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