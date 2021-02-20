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Главная Канцтовары Бумага Цветная бумага и картон Остров Сокровищ Цветная бумага А4 ГОЛОГРАФИЧЕСКАЯ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ, 8л. 8цв., СЕРДЕЧКИ, в пакете, ОСТРОВ СОКРОВИЩ

Цветная бумага А4 ГОЛОГРАФИЧЕСКАЯ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ, 8л. 8цв., СЕРДЕЧКИ, в пакете, ОСТРОВ СОКРОВИЩ

Артикул: 311121
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  • Цветная бумага А4 ГОЛОГРАФИЧЕСКАЯ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ, 8л. 8цв., СЕРДЕЧКИ, в пакете, ОСТРОВ СОКРОВИЩ - фото 1
  • Цветная бумага А4 ГОЛОГРАФИЧЕСКАЯ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ, 8л. 8цв., СЕРДЕЧКИ, в пакете, ОСТРОВ СОКРОВИЩ - фото 2
  • Цветная бумага А4 ГОЛОГРАФИЧЕСКАЯ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ, 8л. 8цв., СЕРДЕЧКИ, в пакете, ОСТРОВ СОКРОВИЩ - фото 3
  • Цветная бумага А4 ГОЛОГРАФИЧЕСКАЯ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ, 8л. 8цв., СЕРДЕЧКИ, в пакете, ОСТРОВ СОКРОВИЩ - фото 4
  • Цветная бумага А4 ГОЛОГРАФИЧЕСКАЯ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ, 8л. 8цв., СЕРДЕЧКИ, в пакете, ОСТРОВ СОКРОВИЩ - фото 5
  • Цветная бумага А4 ГОЛОГРАФИЧЕСКАЯ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ, 8л. 8цв., СЕРДЕЧКИ, в пакете, ОСТРОВ СОКРОВИЩ - фото 6
Цветная бумага А4 ГОЛОГРАФИЧЕСКАЯ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ, 8л. 8цв., СЕРДЕЧКИ, в пакете, ОСТРОВ СОКРОВИЩ - фото 1
Цветная бумага А4 ГОЛОГРАФИЧЕСКАЯ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ, 8л. 8цв., СЕРДЕЧКИ, в пакете, ОСТРОВ СОКРОВИЩ - фото 2
Цветная бумага А4 ГОЛОГРАФИЧЕСКАЯ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ, 8л. 8цв., СЕРДЕЧКИ, в пакете, ОСТРОВ СОКРОВИЩ - фото 3
Цветная бумага А4 ГОЛОГРАФИЧЕСКАЯ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ, 8л. 8цв., СЕРДЕЧКИ, в пакете, ОСТРОВ СОКРОВИЩ - фото 4
Цветная бумага А4 ГОЛОГРАФИЧЕСКАЯ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ, 8л. 8цв., СЕРДЕЧКИ, в пакете, ОСТРОВ СОКРОВИЩ - фото 5
Цветная бумага А4 ГОЛОГРАФИЧЕСКАЯ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ, 8л. 8цв., СЕРДЕЧКИ, в пакете, ОСТРОВ СОКРОВИЩ - фото 6
230 руб. 
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Артикул: 311121
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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БрендОстров Сокровищ
Тип товара

Набор самоклеящейся голографической односторонней цветной бумаги (рисунок - сердечки) плотностью 80 г/м2 включает 10 листов формата А4 (210х297 мм) в 10-ти разнообразных и насыщенных однородных цветах. Листы упакованы в полиэтиленовый пакет с липким краем, легко режутся и сгибаются.

Цветная бумага незаменима при создании аппликаций, поделок и открыток. Помочь создать первые шедевры помогут товары для детского творчества ОСТРОВ СОКРОВИЩ, которые без труда можно заказать в нашем интернет-магазине за считанные секунды!



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Цветная бумага А4 ГОЛОГРАФИЧЕСКАЯ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ, 8л. 8цв., СЕРДЕЧКИ, в пакете, ОСТРОВ СОКРОВИЩ - стоимость товара 230 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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