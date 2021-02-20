Степлер №24/6, 26/6 металлический BRAUBERG Universal+, до 25 листов, сини

Степлер прочно занял первенство среди необходимых предметов с бумажной продукцией. Металлический аксессуар с пластиковой накладкой обеспечит качественное скрепление документов.

Степлер известного немецкого бренда BRAUBERG способен скрепить 25 листов за один раз, что существенно способствует экономии рабочего времени. Стандартный размер скоб №24/6, 26/6 подходит для бумаги различной плотности. Глубина закладки бумаги, которая определяется расстоянием от края бумаги до места пробивки - 67 мм. Корпус изготовлен из металла и пластика. За счет малых размеров не займет на рабочем столе много места, а уже классический синий цвет отлично будет дополнять любой интерьер.

Данная модель степлера находится в среднем ценовом сегменте за счет металлического корпуса с длительным сроком службы и говорящим за себя немецким качеством.

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