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Главная Канцтовары Товары для школы Рюкзаки, ранцы, сумки Brauberg Рюкзак BRAUBERG универсальный, с отд.для ноутбука, DALLAS, синий, 45х29х15 см

Рюкзак BRAUBERG универсальный, с отд.для ноутбука, DALLAS, синий, 45х29х15 см

Артикул: 311107
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  • Рюкзак BRAUBERG универсальный, с отд.для ноутбука, DALLAS, синий, 45х29х15 см - фото 1
  • Рюкзак BRAUBERG универсальный, с отд.для ноутбука, DALLAS, синий, 45х29х15 см - фото 2
  • Рюкзак BRAUBERG универсальный, с отд.для ноутбука, DALLAS, синий, 45х29х15 см - фото 3
  • Рюкзак BRAUBERG универсальный, с отд.для ноутбука, DALLAS, синий, 45х29х15 см - фото 4
  • Рюкзак BRAUBERG универсальный, с отд.для ноутбука, DALLAS, синий, 45х29х15 см - фото 5
  • Рюкзак BRAUBERG универсальный, с отд.для ноутбука, DALLAS, синий, 45х29х15 см - фото 6
  • Рюкзак BRAUBERG универсальный, с отд.для ноутбука, DALLAS, синий, 45х29х15 см - фото 7
  • Рюкзак BRAUBERG универсальный, с отд.для ноутбука, DALLAS, синий, 45х29х15 см - фото 8
  • Рюкзак BRAUBERG универсальный, с отд.для ноутбука, DALLAS, синий, 45х29х15 см - фото 9
  • Рюкзак BRAUBERG универсальный, с отд.для ноутбука, DALLAS, синий, 45х29х15 см - фото 10
  • Рюкзак BRAUBERG универсальный, с отд.для ноутбука, DALLAS, синий, 45х29х15 см - фото 11
  • Рюкзак BRAUBERG универсальный, с отд.для ноутбука, DALLAS, синий, 45х29х15 см - фото 12
  • Рюкзак BRAUBERG универсальный, с отд.для ноутбука, DALLAS, синий, 45х29х15 см - фото 13
Рюкзак BRAUBERG универсальный, с отд.для ноутбука, DALLAS, синий, 45х29х15 см - фото 1
Рюкзак BRAUBERG универсальный, с отд.для ноутбука, DALLAS, синий, 45х29х15 см - фото 2
Рюкзак BRAUBERG универсальный, с отд.для ноутбука, DALLAS, синий, 45х29х15 см - фото 3
Рюкзак BRAUBERG универсальный, с отд.для ноутбука, DALLAS, синий, 45х29х15 см - фото 4
Рюкзак BRAUBERG универсальный, с отд.для ноутбука, DALLAS, синий, 45х29х15 см - фото 5
Рюкзак BRAUBERG универсальный, с отд.для ноутбука, DALLAS, синий, 45х29х15 см - фото 6
Рюкзак BRAUBERG универсальный, с отд.для ноутбука, DALLAS, синий, 45х29х15 см - фото 7
Рюкзак BRAUBERG универсальный, с отд.для ноутбука, DALLAS, синий, 45х29х15 см - фото 8
Рюкзак BRAUBERG универсальный, с отд.для ноутбука, DALLAS, синий, 45х29х15 см - фото 9
Рюкзак BRAUBERG универсальный, с отд.для ноутбука, DALLAS, синий, 45х29х15 см - фото 10
Рюкзак BRAUBERG универсальный, с отд.для ноутбука, DALLAS, синий, 45х29х15 см - фото 11
Рюкзак BRAUBERG универсальный, с отд.для ноутбука, DALLAS, синий, 45х29х15 см - фото 12
Рюкзак BRAUBERG универсальный, с отд.для ноутбука, DALLAS, синий, 45х29х15 см - фото 13
1 300 руб. 
1 620 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 311107
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендBrauberg
Тип товара

Этот рюкзак не только стильный, но и практичный: количество карманов и отделений позволит иметь все необходимое под рукой - в том числе и ноутбук.

Рюкзак изготовлен из качественного полиэстера, который легко чистится.

Широкие дышащие лямки позволяют носить рюкзак с комфортом.

В основном отделении рюкзака можно легко и быстро разместить личные вещи, а также воспользоваться отсеком на липучке-держателе для ноутбука. Внутри фронтального отделения находится органайзер для канцтоваров, карман для телефона. Также имеется два передних и два боковых кармана.

Рюкзак легко открывать и закрывать одной рукой с любой стороны - основное отделение имеет долговечную реверсивную молнию с двумя металлическими бегунками.

В боковых карманах на резинке можно разместить бутылочку, термос или зонт.

Нести рюкзак будет удобно не только на плечах, но и в руке за прочную уплотненную ручку.

Рюкзак упакован в плотный ПЭТ пакет, который сохранит качество и товарный вид при хранении и транспортировке.

Рюкзаки и ранцы BRAUBERG - это высокое качество и проработанные до мелочей модели с современным дизайном и широким функционалом. На протяжении 15 лет наши специалисты сосредоточены на разработке, производстве и совершенствовании рюкзаков и ранцев для детей. Именно поэтому BRAUBERG выбирают дети и родители по всей стране.

Закажите рюкзак BRAUBERG прямо сейчас и убедитесь в этом сами!



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Самовывоз невозможен
Рюкзак BRAUBERG универсальный, с отд.для ноутбука, DALLAS, синий, 45х29х15 см - данный товар вы можете купить по цене 1300 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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