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Главная Канцтовары Товары для школы Рюкзаки, ранцы, сумки Brauberg Ранец BRAUBERG PREMIUM, 2 отделения, с брелком, Flamingo, 38х29х16 см

Ранец BRAUBERG PREMIUM, 2 отделения, с брелком, Flamingo, 38х29х16 см

Артикул: 311105
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  • 228785, Ранец BRAUBERG PREMIUM, 2 отделения, с брелком, Flamingo, 38х29х16 см - фото 1
  • 228785, Ранец BRAUBERG PREMIUM, 2 отделения, с брелком, Flamingo, 38х29х16 см - фото 2
  • 228785, Ранец BRAUBERG PREMIUM, 2 отделения, с брелком, Flamingo, 38х29х16 см - фото 3
  • 228785, Ранец BRAUBERG PREMIUM, 2 отделения, с брелком, Flamingo, 38х29х16 см - фото 4
  • 228785, Ранец BRAUBERG PREMIUM, 2 отделения, с брелком, Flamingo, 38х29х16 см - фото 5
  • 228785, Ранец BRAUBERG PREMIUM, 2 отделения, с брелком, Flamingo, 38х29х16 см - фото 6
  • 228785, Ранец BRAUBERG PREMIUM, 2 отделения, с брелком, Flamingo, 38х29х16 см - фото 7
  • 228785, Ранец BRAUBERG PREMIUM, 2 отделения, с брелком, Flamingo, 38х29х16 см - фото 8
  • 228785, Ранец BRAUBERG PREMIUM, 2 отделения, с брелком, Flamingo, 38х29х16 см - фото 9
  • 228785, Ранец BRAUBERG PREMIUM, 2 отделения, с брелком, Flamingo, 38х29х16 см - фото 10
  • 228785, Ранец BRAUBERG PREMIUM, 2 отделения, с брелком, Flamingo, 38х29х16 см - фото 11
  • 228785, Ранец BRAUBERG PREMIUM, 2 отделения, с брелком, Flamingo, 38х29х16 см - фото 12
  • 228785, Ранец BRAUBERG PREMIUM, 2 отделения, с брелком, Flamingo, 38х29х16 см - фото 13
  • 228785, Ранец BRAUBERG PREMIUM, 2 отделения, с брелком, Flamingo, 38х29х16 см - фото 14
  • 228785, Ранец BRAUBERG PREMIUM, 2 отделения, с брелком, Flamingo, 38х29х16 см - фото 15
  • 228785, Ранец BRAUBERG PREMIUM, 2 отделения, с брелком, Flamingo, 38х29х16 см - фото 16
  • 228785, Ранец BRAUBERG PREMIUM, 2 отделения, с брелком, Flamingo, 38х29х16 см - фото 17
228785, Ранец BRAUBERG PREMIUM, 2 отделения, с брелком, Flamingo, 38х29х16 см - фото 1
228785, Ранец BRAUBERG PREMIUM, 2 отделения, с брелком, Flamingo, 38х29х16 см - фото 2
228785, Ранец BRAUBERG PREMIUM, 2 отделения, с брелком, Flamingo, 38х29х16 см - фото 3
228785, Ранец BRAUBERG PREMIUM, 2 отделения, с брелком, Flamingo, 38х29х16 см - фото 4
228785, Ранец BRAUBERG PREMIUM, 2 отделения, с брелком, Flamingo, 38х29х16 см - фото 5
228785, Ранец BRAUBERG PREMIUM, 2 отделения, с брелком, Flamingo, 38х29х16 см - фото 6
228785, Ранец BRAUBERG PREMIUM, 2 отделения, с брелком, Flamingo, 38х29х16 см - фото 7
228785, Ранец BRAUBERG PREMIUM, 2 отделения, с брелком, Flamingo, 38х29х16 см - фото 8
228785, Ранец BRAUBERG PREMIUM, 2 отделения, с брелком, Flamingo, 38х29х16 см - фото 9
228785, Ранец BRAUBERG PREMIUM, 2 отделения, с брелком, Flamingo, 38х29х16 см - фото 10
228785, Ранец BRAUBERG PREMIUM, 2 отделения, с брелком, Flamingo, 38х29х16 см - фото 11
228785, Ранец BRAUBERG PREMIUM, 2 отделения, с брелком, Flamingo, 38х29х16 см - фото 12
228785, Ранец BRAUBERG PREMIUM, 2 отделения, с брелком, Flamingo, 38х29х16 см - фото 13
228785, Ранец BRAUBERG PREMIUM, 2 отделения, с брелком, Flamingo, 38х29х16 см - фото 14
228785, Ранец BRAUBERG PREMIUM, 2 отделения, с брелком, Flamingo, 38х29х16 см - фото 15
228785, Ранец BRAUBERG PREMIUM, 2 отделения, с брелком, Flamingo, 38х29х16 см - фото 16
228785, Ранец BRAUBERG PREMIUM, 2 отделения, с брелком, Flamingo, 38х29х16 см - фото 17
2 690 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 311105
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендBrauberg
Тип товара

Ранец BRAUBERG серии "PREMIUM" самой популярной "капсульной" формы среди ранцев. Изготовлен из легкого, формоустойчивого, экологичного материала EVA с качественной и яркой печатью и различными эффектами. В комплекте с ранцем поставляется брелок-подвеска.

t;PREMIUMt; - название серии говорит за себя: качество материалов, печати, декоративные элементы, внимательное отношение к мелочам.

Обновленная модель имеет боковые карманы на резинке, улучшенное качество печати.

Покрыт высококачественной влагоотталкивающей нейлоновой тканью - кордура, в которой за счёт особой структуры нити достигнута четырёхкратная стойкость к истиранию по сравнению с простым нейлоном, также эта ткань легко чистится.

Регулируемые по длине и высоте лямки можно оптимально подогнать под комплекцию ребенка, чтобы ранец носился с комфортом, несмотря на зачастую избыточный вес содержимого: учебников, тетрадей, канцтоваров. Регулировка позволит использовать ранец не один год!

Удобная мягкая вентилируемая спинка с воздушными спонжевыми панелями разработана с учетом анатомических особенностей детей младшего школьного возраста. При правильной регулировке ранец будет практически не ощущаться на плечах и не будет доставлять дискомфорт при носке. В процессе эксплуатации равномерное распределение нагрузки позволит сохранить правильную осанку!

В основном отделении ранца можно легко и быстро разместить учебники и тетради между двумя плотными перегородками. Внутри фронтального отделения находится органайзер для канцтоваров, карман для телефона, карабин для ключей и большое отделение из сетки. Такая организация пространства поможет держать принадлежности в сохранности и приучить ребенка к порядку. Ранец широко раскрывается, повышая удобство использования, а за счёт боковых перегородок содержимое не выскользнет из ранца.

Ранец легко открывать и закрывать одной рукой с любой стороны - каждое отделение имеет долговечную реверсивную молнию с двумя металлическими бегунками.

Нести ранец будет удобно не только на плечах, но и в руке за прочную уплотненную ручку. Также имеется специальная петелька из плетеной нейлоновой нити для подвешивания на крючок парты.

Светоотражающие элементы ранца расположены спереди, на торцах и на лямках. Они необходимы для безопасности пользователя в темное время суток.

Дно ранца покрыто плотным полиуретаном для защиты от попадания влаги. Дополнительно имеются резиновые ножки для устойчивости и защиты от загрязнений.

Декоративный брелок-подвеска в подарок.

Яркая этикетка расположена на передней стороне ранца, делая его более заметным на полке магазина, а информация в ней отражает главные потребительские свойства, помогая покупателю принять решение о покупке.

Ранец упакован в плотный ПЭТ пакет с замком Zip Lock с ручками, который сохранит качество и товарный вид при хранении и транспортировке.



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Самовывоз невозможен
Ранец BRAUBERG PREMIUM, 2 отделения, с брелком, Flamingo, 38х29х16 см - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2690 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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