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Главная Канцтовары Хобби и творчество Пастель художественная Brauberg Пастель сухая художественная BRAUBERG ART DEBUT, 54 цвета, круглое сечение

Пастель сухая художественная BRAUBERG ART DEBUT, 54 цвета, круглое сечение

Артикул: 311056
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  • Пастель сухая художественная BRAUBERG ART DEBUT, 54 цвета, круглое сечение - фото 1
  • Пастель сухая художественная BRAUBERG ART DEBUT, 54 цвета, круглое сечение - фото 2
  • Пастель сухая художественная BRAUBERG ART DEBUT, 54 цвета, круглое сечение - фото 3
  • Пастель сухая художественная BRAUBERG ART DEBUT, 54 цвета, круглое сечение - фото 4
  • Пастель сухая художественная BRAUBERG ART DEBUT, 54 цвета, круглое сечение - фото 5
  • Пастель сухая художественная BRAUBERG ART DEBUT, 54 цвета, круглое сечение - фото 6
  • Пастель сухая художественная BRAUBERG ART DEBUT, 54 цвета, круглое сечение - фото 7
  • Пастель сухая художественная BRAUBERG ART DEBUT, 54 цвета, круглое сечение - фото 8
  • Пастель сухая художественная BRAUBERG ART DEBUT, 54 цвета, круглое сечение - фото 9
Пастель сухая художественная BRAUBERG ART DEBUT, 54 цвета, круглое сечение - фото 1
Пастель сухая художественная BRAUBERG ART DEBUT, 54 цвета, круглое сечение - фото 2
Пастель сухая художественная BRAUBERG ART DEBUT, 54 цвета, круглое сечение - фото 3
Пастель сухая художественная BRAUBERG ART DEBUT, 54 цвета, круглое сечение - фото 4
Пастель сухая художественная BRAUBERG ART DEBUT, 54 цвета, круглое сечение - фото 5
Пастель сухая художественная BRAUBERG ART DEBUT, 54 цвета, круглое сечение - фото 6
Пастель сухая художественная BRAUBERG ART DEBUT, 54 цвета, круглое сечение - фото 7
Пастель сухая художественная BRAUBERG ART DEBUT, 54 цвета, круглое сечение - фото 8
Пастель сухая художественная BRAUBERG ART DEBUT, 54 цвета, круглое сечение - фото 9
260 руб. 
350 руб. 
Купить
Артикул: 311056
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендBrauberg
Тип товара

Легко ложится на различные фактуры цветной бумаги, бумагу для рисования, холст, картон, дерево, керамику. Также можно наносить на влажную поверхность или размывать водой для достижения акварельного эффекта. 54 цвета позволяют полностью передать палитру цветов. Высокое качество пигментов и связующего обеспечивает низкий расход материала, хорошую укрывистость и яркость цвета. Пастель имеет вид брусков с круглым сечением, обёрнутых в бумажную обёртку. Она позволяет сохранять руки и одежду чистыми. Не токсична и безопасна при использовании. При попадании на одежду или кожу рук легко смывается тёплой водой. Благодаря компактной упаковке удобно брать с собой.

Данный товар относится к среднему ценовому сегменту.

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Самовывоз невозможен
Пастель сухая художественная BRAUBERG ART DEBUT, 54 цвета, круглое сечение - стоимость товара 260 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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