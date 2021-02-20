Обложка для удостоверения натуральная кожа шик гладкий, с окном, черная, STAFF

Модель выполнена из натуральной гладкой кожи черного цвета. Снабжена противокражным элементом. Имеет один карман и окно на передней стенке обложки. Благодаря компактным размерам 10х70х110 мм удобно всегда носить с собой.

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