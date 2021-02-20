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Главная Канцтовары Письменные и чертежные принадлежности Шариковые ручки Brauberg Набор ручек шариковых масляных BRAUBERG MODEL M / MODEL XL, 10 ручек в упаковке, 143361

Набор ручек шариковых масляных BRAUBERG MODEL M / MODEL XL, 10 ручек в упаковке, 143361

Артикул: 311049
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  • Набор ручек шариковых масляных BRAUBERG MODEL M / MODEL XL, 10 ручек в упаковке, 143361 - фото 1
  • Набор ручек шариковых масляных BRAUBERG MODEL M / MODEL XL, 10 ручек в упаковке, 143361 - фото 2
  • Набор ручек шариковых масляных BRAUBERG MODEL M / MODEL XL, 10 ручек в упаковке, 143361 - фото 3
  • Набор ручек шариковых масляных BRAUBERG MODEL M / MODEL XL, 10 ручек в упаковке, 143361 - фото 4
  • Набор ручек шариковых масляных BRAUBERG MODEL M / MODEL XL, 10 ручек в упаковке, 143361 - фото 5
  • Набор ручек шариковых масляных BRAUBERG MODEL M / MODEL XL, 10 ручек в упаковке, 143361 - фото 6
  • Набор ручек шариковых масляных BRAUBERG MODEL M / MODEL XL, 10 ручек в упаковке, 143361 - фото 7
  • Набор ручек шариковых масляных BRAUBERG MODEL M / MODEL XL, 10 ручек в упаковке, 143361 - фото 8
  • Набор ручек шариковых масляных BRAUBERG MODEL M / MODEL XL, 10 ручек в упаковке, 143361 - фото 9
  • Набор ручек шариковых масляных BRAUBERG MODEL M / MODEL XL, 10 ручек в упаковке, 143361 - фото 10
  • Набор ручек шариковых масляных BRAUBERG MODEL M / MODEL XL, 10 ручек в упаковке, 143361 - фото 11
  • Набор ручек шариковых масляных BRAUBERG MODEL M / MODEL XL, 10 ручек в упаковке, 143361 - фото 12
  • Набор ручек шариковых масляных BRAUBERG MODEL M / MODEL XL, 10 ручек в упаковке, 143361 - фото 13
  • Набор ручек шариковых масляных BRAUBERG MODEL M / MODEL XL, 10 ручек в упаковке, 143361 - фото 14
  • Набор ручек шариковых масляных BRAUBERG MODEL M / MODEL XL, 10 ручек в упаковке, 143361 - фото 15
  • Набор ручек шариковых масляных BRAUBERG MODEL M / MODEL XL, 10 ручек в упаковке, 143361 - фото 16
  • Набор ручек шариковых масляных BRAUBERG MODEL M / MODEL XL, 10 ручек в упаковке, 143361 - фото 17
  • Набор ручек шариковых масляных BRAUBERG MODEL M / MODEL XL, 10 ручек в упаковке, 143361 - фото 18
  • Набор ручек шариковых масляных BRAUBERG MODEL M / MODEL XL, 10 ручек в упаковке, 143361 - фото 19
  • Набор ручек шариковых масляных BRAUBERG MODEL M / MODEL XL, 10 ручек в упаковке, 143361 - фото 20
  • Набор ручек шариковых масляных BRAUBERG MODEL M / MODEL XL, 10 ручек в упаковке, 143361 - фото 21
  • Набор ручек шариковых масляных BRAUBERG MODEL M / MODEL XL, 10 ручек в упаковке, 143361 - фото 22
  • Набор ручек шариковых масляных BRAUBERG MODEL M / MODEL XL, 10 ручек в упаковке, 143361 - фото 23
Набор ручек шариковых масляных BRAUBERG MODEL M / MODEL XL, 10 ручек в упаковке, 143361 - фото 1
Набор ручек шариковых масляных BRAUBERG MODEL M / MODEL XL, 10 ручек в упаковке, 143361 - фото 2
Набор ручек шариковых масляных BRAUBERG MODEL M / MODEL XL, 10 ручек в упаковке, 143361 - фото 3
Набор ручек шариковых масляных BRAUBERG MODEL M / MODEL XL, 10 ручек в упаковке, 143361 - фото 4
Набор ручек шариковых масляных BRAUBERG MODEL M / MODEL XL, 10 ручек в упаковке, 143361 - фото 5
Набор ручек шариковых масляных BRAUBERG MODEL M / MODEL XL, 10 ручек в упаковке, 143361 - фото 6
Набор ручек шариковых масляных BRAUBERG MODEL M / MODEL XL, 10 ручек в упаковке, 143361 - фото 7
Набор ручек шариковых масляных BRAUBERG MODEL M / MODEL XL, 10 ручек в упаковке, 143361 - фото 8
Набор ручек шариковых масляных BRAUBERG MODEL M / MODEL XL, 10 ручек в упаковке, 143361 - фото 9
Набор ручек шариковых масляных BRAUBERG MODEL M / MODEL XL, 10 ручек в упаковке, 143361 - фото 10
Набор ручек шариковых масляных BRAUBERG MODEL M / MODEL XL, 10 ручек в упаковке, 143361 - фото 11
Набор ручек шариковых масляных BRAUBERG MODEL M / MODEL XL, 10 ручек в упаковке, 143361 - фото 12
Набор ручек шариковых масляных BRAUBERG MODEL M / MODEL XL, 10 ручек в упаковке, 143361 - фото 13
Набор ручек шариковых масляных BRAUBERG MODEL M / MODEL XL, 10 ручек в упаковке, 143361 - фото 14
Набор ручек шариковых масляных BRAUBERG MODEL M / MODEL XL, 10 ручек в упаковке, 143361 - фото 15
Набор ручек шариковых масляных BRAUBERG MODEL M / MODEL XL, 10 ручек в упаковке, 143361 - фото 16
Набор ручек шариковых масляных BRAUBERG MODEL M / MODEL XL, 10 ручек в упаковке, 143361 - фото 17
Набор ручек шариковых масляных BRAUBERG MODEL M / MODEL XL, 10 ручек в упаковке, 143361 - фото 18
Набор ручек шариковых масляных BRAUBERG MODEL M / MODEL XL, 10 ручек в упаковке, 143361 - фото 19
Набор ручек шариковых масляных BRAUBERG MODEL M / MODEL XL, 10 ручек в упаковке, 143361 - фото 20
Набор ручек шариковых масляных BRAUBERG MODEL M / MODEL XL, 10 ручек в упаковке, 143361 - фото 21
Набор ручек шариковых масляных BRAUBERG MODEL M / MODEL XL, 10 ручек в упаковке, 143361 - фото 22
Набор ручек шариковых масляных BRAUBERG MODEL M / MODEL XL, 10 ручек в упаковке, 143361 - фото 23
310 руб. 
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Артикул: 311049
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендBrauberg
Тип товара

Ручки изготовлены из высококачественных материалов, сменный стержень длиной 140 мм снабжен швейцарским наконечником фирмы PREMEC и заправлен немецкими чернилами на масляной основе DOKUMENTAL. Диаметр пишущего узла 0,7 мм создает тонкую линию письма, равную 0,35 мм. Удобная зона захвата. Специальная технология "FEEL INK" гарантирует лёгкое и четкое письмо без каких-либо усилий.

В наборе: 7 ручек с чернилами синего цвета; 2 ручки с чернилами черного цвета, 1 ручка с чернилами красного цвета.

Данный товар высокого качества можно отнести к среднему ценовому сегменту.

Набор шариковых ручек BRAUBERG "Model-M" и "Model-XL" - это уникальное сочетание стиля, надежности и удобства!

Ручка может быть любой модели, если это BRAUBERG!



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Набор ручек шариковых масляных BRAUBERG MODEL M / MODEL XL, 10 ручек в упаковке, 143361 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 310 руб., позвонив по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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