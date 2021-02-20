Этикетка самоклеящаяся для опечатывания документов ЗВЕЗДОЧКА белая, 52 мм, 500 шт, BRAUBER

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|Бренд
|Brauberg
|Тип товара
Матовые наклейки «звездочки» для сшивки документов имеют круглую форму тридцати конечной звезды и имеют стандартный диаметр 52 мм, что является основным стандартом во всем мире. Специальный клеевой слой обеспечивает отличное прилипание и сцепление с поверхностью документа, которые не позволяют удалять этикетку без её разрыва. При попытке отклеивания бумага разрушается. Документ, который содержит более одного листа, сшивается нитью, после чего скрепляется нотариальной «звездочкой». Сверху на нее ставится печать нотариуса либо компании. Такой документ будет иметь официальный внешний вид и надежную защиту от подмены листов.
Данный товар относится к среднему ценовому сегменту.
Самоклеящиеся наклейки «звездочки» BRAUBERG значительно упрощают процесс делопроизводства. Спешите приобрести их в нашем интернет-магазине!
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