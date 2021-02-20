Цветная бумага А4 ТОНИРОВАННАЯ В МАССЕ, 100л. 10цв., склейка, 80г/м2, ЮНЛАНДИЯ, 210х297мм

Данная бумага окрашивается непосредственно в процессе изготовления, то есть тонируется в массе. В бумажную массу добавляются красители, что делает ее цвет стойким и одинаковым как на поверхности, так и на срезе. Благодаря такой бумаге любые объемные поделки будут выглядеть ярко и красиво.

Набор цветной бумаги плотностью 80 г/м2 включает 100 листов формата А4 10-ти различных цветов. Листы скреплены между собой специальной клейкой основой. Именно при таком типе скрепления они очень легко и ровно отрываются. В любой момент ребенок может аккуратно вытащить нужный лист и приступить к любимому занятию. Набор упакован в полиэтиленовый пакет с липким краем.

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