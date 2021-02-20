Дырокол BRAUBERG Black Jack, до 10 листов, черный

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|Бренд
|Brauberg
|Тип товара
Способен пробить за один раз 10 листов бумаги. Стандартное количество пробиваемых отверстий - 2, диаметр каждого - 6 мм. Благодаря расстоянию между отверстиями в 8 см проколотые дыроколом листы могут храниться в папке идеально ровно и не мяться. Когда будет завершен отчетный период, они обычно сшиваются ниткой и снимаются с металлических колец. Наличие ограничительной линейки позволяет пробить отверстия в нужном месте, что делает возможным сложить документы в папку ровной стопкой. Основная задача контейнера для конфетти состоит в сборе мусора, благодаря чему не будет постоянно загрязняться рабочее пространство. Малые размеры делового аксессуара помогут с легкостью разместить на рабочем столе, а классический черный цвет отлично впишется в любой интерьер.
Дырокол BRAUBERG "Black Jack" по доступной цене навсегда станет незаменимым помощником при работе с документацией.
Только в нашем интернет-магазине есть все необходимое для организации успешной трудовой деятельности!
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