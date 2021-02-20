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Главная Канцтовары Письменные и чертежные принадлежности Цветные карандаши Faber-Castell Карандаши цветные акварельные худож. FABER-CASTELL Albrecht Durer, 36 цв, металл. коробка

Карандаши цветные акварельные худож. FABER-CASTELL Albrecht Durer, 36 цв, металл. коробка

Артикул: 310838
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  • Карандаши цветные акварельные худож. FABER-CASTELL Albrecht Durer, 36 цв, металл. коробка - фото 1
  • Карандаши цветные акварельные худож. FABER-CASTELL Albrecht Durer, 36 цв, металл. коробка - фото 2
  • Карандаши цветные акварельные худож. FABER-CASTELL Albrecht Durer, 36 цв, металл. коробка - фото 3
  • Карандаши цветные акварельные худож. FABER-CASTELL Albrecht Durer, 36 цв, металл. коробка - фото 4
  • Карандаши цветные акварельные худож. FABER-CASTELL Albrecht Durer, 36 цв, металл. коробка - фото 5
  • Карандаши цветные акварельные худож. FABER-CASTELL Albrecht Durer, 36 цв, металл. коробка - фото 6
  • Карандаши цветные акварельные худож. FABER-CASTELL Albrecht Durer, 36 цв, металл. коробка - фото 7
Карандаши цветные акварельные худож. FABER-CASTELL Albrecht Durer, 36 цв, металл. коробка - фото 1
Карандаши цветные акварельные худож. FABER-CASTELL Albrecht Durer, 36 цв, металл. коробка - фото 2
Карандаши цветные акварельные худож. FABER-CASTELL Albrecht Durer, 36 цв, металл. коробка - фото 3
Карандаши цветные акварельные худож. FABER-CASTELL Albrecht Durer, 36 цв, металл. коробка - фото 4
Карандаши цветные акварельные худож. FABER-CASTELL Albrecht Durer, 36 цв, металл. коробка - фото 5
Карандаши цветные акварельные худож. FABER-CASTELL Albrecht Durer, 36 цв, металл. коробка - фото 6
Карандаши цветные акварельные худож. FABER-CASTELL Albrecht Durer, 36 цв, металл. коробка - фото 7
3 700 руб. 
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+ 66 КэтКоинов
Артикул: 310838
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендFaber-Castell
Тип товара

Если нарисовать картину, затем добавить воду и растушевать кистью, то можно получить прекрасную акварель. Высокая светостойкость цветов. Ударопрочный грифель. Металлическая коробка. В упаковке: 36 штук.



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Самовывоз невозможен
Карандаши цветные акварельные худож. FABER-CASTELL Albrecht Durer, 36 цв, металл. коробка - по цене 3700 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(846)300-23-63 в Самаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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