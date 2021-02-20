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Главная Канцтовары Бумага Цветная бумага и картон Юнландия Картон цветной А4 ТОНИРОВАННЫЙ В МАССЕ, 48л. 12цв., склейка, 180г/м2, ЮНЛАНДИЯ, 210Х297

Картон цветной А4 ТОНИРОВАННЫЙ В МАССЕ, 48л. 12цв., склейка, 180г/м2, ЮНЛАНДИЯ, 210Х297

Артикул: 310810
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  • Картон цветной А4 ТОНИРОВАННЫЙ В МАССЕ, 48л. 12цв., склейка, 180г/м2, ЮНЛАНДИЯ, 210Х297 - фото 1
  • Картон цветной А4 ТОНИРОВАННЫЙ В МАССЕ, 48л. 12цв., склейка, 180г/м2, ЮНЛАНДИЯ, 210Х297 - фото 2
  • Картон цветной А4 ТОНИРОВАННЫЙ В МАССЕ, 48л. 12цв., склейка, 180г/м2, ЮНЛАНДИЯ, 210Х297 - фото 3
  • Картон цветной А4 ТОНИРОВАННЫЙ В МАССЕ, 48л. 12цв., склейка, 180г/м2, ЮНЛАНДИЯ, 210Х297 - фото 4
  • Картон цветной А4 ТОНИРОВАННЫЙ В МАССЕ, 48л. 12цв., склейка, 180г/м2, ЮНЛАНДИЯ, 210Х297 - фото 5
  • Картон цветной А4 ТОНИРОВАННЫЙ В МАССЕ, 48л. 12цв., склейка, 180г/м2, ЮНЛАНДИЯ, 210Х297 - фото 6
  • Картон цветной А4 ТОНИРОВАННЫЙ В МАССЕ, 48л. 12цв., склейка, 180г/м2, ЮНЛАНДИЯ, 210Х297 - фото 7
  • Картон цветной А4 ТОНИРОВАННЫЙ В МАССЕ, 48л. 12цв., склейка, 180г/м2, ЮНЛАНДИЯ, 210Х297 - фото 8
Картон цветной А4 ТОНИРОВАННЫЙ В МАССЕ, 48л. 12цв., склейка, 180г/м2, ЮНЛАНДИЯ, 210Х297 - фото 1
Картон цветной А4 ТОНИРОВАННЫЙ В МАССЕ, 48л. 12цв., склейка, 180г/м2, ЮНЛАНДИЯ, 210Х297 - фото 2
Картон цветной А4 ТОНИРОВАННЫЙ В МАССЕ, 48л. 12цв., склейка, 180г/м2, ЮНЛАНДИЯ, 210Х297 - фото 3
Картон цветной А4 ТОНИРОВАННЫЙ В МАССЕ, 48л. 12цв., склейка, 180г/м2, ЮНЛАНДИЯ, 210Х297 - фото 4
Картон цветной А4 ТОНИРОВАННЫЙ В МАССЕ, 48л. 12цв., склейка, 180г/м2, ЮНЛАНДИЯ, 210Х297 - фото 5
Картон цветной А4 ТОНИРОВАННЫЙ В МАССЕ, 48л. 12цв., склейка, 180г/м2, ЮНЛАНДИЯ, 210Х297 - фото 6
Картон цветной А4 ТОНИРОВАННЫЙ В МАССЕ, 48л. 12цв., склейка, 180г/м2, ЮНЛАНДИЯ, 210Х297 - фото 7
Картон цветной А4 ТОНИРОВАННЫЙ В МАССЕ, 48л. 12цв., склейка, 180г/м2, ЮНЛАНДИЯ, 210Х297 - фото 8
380 руб. 
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Артикул: 310810
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендЮнландия
Тип товара

Данный картон окрашивается непосредственно в процессе изготовления, то есть тонируется в массе. В бумажную массу добавляются красители, что делает цвет картона стойким и одинаковым как на поверхности, так и на срезе. Картон легко режется ножницами, сгибается и клеится. Обладает плотностью 180 г/м2. Внутренний блок состоит из 48 листов формата А4 и 12 цветов.

Листы цветного картона ЮНЛАНДИЯ скреплены между собой специальной клейкой основой. Именно при таком типе скрепления они очень легко и ровно отрываются. В любой момент ребенок может аккуратно вытащить нужный лист и приступить к любимому занятию.

Цветной картон – это самый доступный и универсальный материал для детского творчества. Спешите приобрести цветной картон ЮНЛАНДИЯ в нашем интернет-магазине!



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Картон цветной А4 ТОНИРОВАННЫЙ В МАССЕ, 48л. 12цв., склейка, 180г/м2, ЮНЛАНДИЯ, 210Х297 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 380 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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