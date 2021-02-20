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Масса для лепки ЮНЛАНДИЯ ЮНЛАНДИК В ГОСТЯХ У СОВЫ, 6 цветов по 45 мл, застывающая

Артикул: 310795
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  • Масса для лепки ЮНЛАНДИЯ ЮНЛАНДИК В ГОСТЯХ У СОВЫ, 6 цветов по 45 мл, застывающая - фото 1
  • Масса для лепки ЮНЛАНДИЯ ЮНЛАНДИК В ГОСТЯХ У СОВЫ, 6 цветов по 45 мл, застывающая - фото 2
  • Масса для лепки ЮНЛАНДИЯ ЮНЛАНДИК В ГОСТЯХ У СОВЫ, 6 цветов по 45 мл, застывающая - фото 3
  • Масса для лепки ЮНЛАНДИЯ ЮНЛАНДИК В ГОСТЯХ У СОВЫ, 6 цветов по 45 мл, застывающая - фото 4
  • Масса для лепки ЮНЛАНДИЯ ЮНЛАНДИК В ГОСТЯХ У СОВЫ, 6 цветов по 45 мл, застывающая - фото 5
Масса для лепки ЮНЛАНДИЯ ЮНЛАНДИК В ГОСТЯХ У СОВЫ, 6 цветов по 45 мл, застывающая - фото 1
Масса для лепки ЮНЛАНДИЯ ЮНЛАНДИК В ГОСТЯХ У СОВЫ, 6 цветов по 45 мл, застывающая - фото 2
Масса для лепки ЮНЛАНДИЯ ЮНЛАНДИК В ГОСТЯХ У СОВЫ, 6 цветов по 45 мл, застывающая - фото 3
Масса для лепки ЮНЛАНДИЯ ЮНЛАНДИК В ГОСТЯХ У СОВЫ, 6 цветов по 45 мл, застывающая - фото 4
Масса для лепки ЮНЛАНДИЯ ЮНЛАНДИК В ГОСТЯХ У СОВЫ, 6 цветов по 45 мл, застывающая - фото 5
260 руб. 
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Артикул: 310795
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендЮнландия
Тип товара

Обладает прекрасными пластичными свойствами. Мягкая и воздушная. Застывает на воздухе через непродолжительное время, сохраняя форму изделия. С готовыми фигурками можно играть после застывания. Прекрасно держится НА ВОДЕ. Масса для лепки состоит из безопасных компонентов, поэтому подходит детям от 3-х лет. В наборе 6 цветов, помещенных в пластиковый стакан.

Масса для лепки ЮНЛАНДИЯ – не только игровой материал, но и обучающий, развивающий процесс. Спешите приобрести все необходимое для детского творчества в нашем интернет-магазине!



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Масса для лепки ЮНЛАНДИЯ ЮНЛАНДИК В ГОСТЯХ У СОВЫ, 6 цветов по 45 мл, застывающая - данный товар вы можете купить по цене 260 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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