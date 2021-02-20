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Маркеры меловые BRAUBERG POP-ART, НАБОР 4шт, сухостир., д/гладких поверхн., 15мм, АССОРТИ

Артикул: 310790
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  • Маркеры меловые BRAUBERG POP-ART, НАБОР 4шт, сухостир., д/гладких поверхн., 15мм, АССОРТИ - фото 1
  • Маркеры меловые BRAUBERG POP-ART, НАБОР 4шт, сухостир., д/гладких поверхн., 15мм, АССОРТИ - фото 2
  • Маркеры меловые BRAUBERG POP-ART, НАБОР 4шт, сухостир., д/гладких поверхн., 15мм, АССОРТИ - фото 3
  • Маркеры меловые BRAUBERG POP-ART, НАБОР 4шт, сухостир., д/гладких поверхн., 15мм, АССОРТИ - фото 4
  • Маркеры меловые BRAUBERG POP-ART, НАБОР 4шт, сухостир., д/гладких поверхн., 15мм, АССОРТИ - фото 5
  • Маркеры меловые BRAUBERG POP-ART, НАБОР 4шт, сухостир., д/гладких поверхн., 15мм, АССОРТИ - фото 6
  • Маркеры меловые BRAUBERG POP-ART, НАБОР 4шт, сухостир., д/гладких поверхн., 15мм, АССОРТИ - фото 7
  • Маркеры меловые BRAUBERG POP-ART, НАБОР 4шт, сухостир., д/гладких поверхн., 15мм, АССОРТИ - фото 8
  • Маркеры меловые BRAUBERG POP-ART, НАБОР 4шт, сухостир., д/гладких поверхн., 15мм, АССОРТИ - фото 9
  • Маркеры меловые BRAUBERG POP-ART, НАБОР 4шт, сухостир., д/гладких поверхн., 15мм, АССОРТИ - фото 10
  • Маркеры меловые BRAUBERG POP-ART, НАБОР 4шт, сухостир., д/гладких поверхн., 15мм, АССОРТИ - фото 11
  • Маркеры меловые BRAUBERG POP-ART, НАБОР 4шт, сухостир., д/гладких поверхн., 15мм, АССОРТИ - фото 12
Маркеры меловые BRAUBERG POP-ART, НАБОР 4шт, сухостир., д/гладких поверхн., 15мм, АССОРТИ - фото 1
Маркеры меловые BRAUBERG POP-ART, НАБОР 4шт, сухостир., д/гладких поверхн., 15мм, АССОРТИ - фото 2
Маркеры меловые BRAUBERG POP-ART, НАБОР 4шт, сухостир., д/гладких поверхн., 15мм, АССОРТИ - фото 3
Маркеры меловые BRAUBERG POP-ART, НАБОР 4шт, сухостир., д/гладких поверхн., 15мм, АССОРТИ - фото 4
Маркеры меловые BRAUBERG POP-ART, НАБОР 4шт, сухостир., д/гладких поверхн., 15мм, АССОРТИ - фото 5
Маркеры меловые BRAUBERG POP-ART, НАБОР 4шт, сухостир., д/гладких поверхн., 15мм, АССОРТИ - фото 6
Маркеры меловые BRAUBERG POP-ART, НАБОР 4шт, сухостир., д/гладких поверхн., 15мм, АССОРТИ - фото 7
Маркеры меловые BRAUBERG POP-ART, НАБОР 4шт, сухостир., д/гладких поверхн., 15мм, АССОРТИ - фото 8
Маркеры меловые BRAUBERG POP-ART, НАБОР 4шт, сухостир., д/гладких поверхн., 15мм, АССОРТИ - фото 9
Маркеры меловые BRAUBERG POP-ART, НАБОР 4шт, сухостир., д/гладких поверхн., 15мм, АССОРТИ - фото 10
Маркеры меловые BRAUBERG POP-ART, НАБОР 4шт, сухостир., д/гладких поверхн., 15мм, АССОРТИ - фото 11
Маркеры меловые BRAUBERG POP-ART, НАБОР 4шт, сухостир., д/гладких поверхн., 15мм, АССОРТИ - фото 12
770 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 310790
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендBrauberg
Тип товара

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
1. Перед использованием хорошо встряхнуть с закрытым колпачком.
2. Снять колпачок, надавить на наконечник, дождаться, когда чернила полностью пропитают его.
3. После использования плотно закрыть колпачок.

Предназначены для росписи, создания рисунков и надписей на зеркалах, стекле, меловой пленке и прочих гладких и прозрачных невпитывающих поверхностях. Рисунок получается плотный и яркий. Чернила на водно-меловой основе без резкого запаха. В наборе 4 меловых маркера следующих цветов: белый, желтый, розовый, оранжевый. Толщина линии письма - от 2 мм до 15 мм, зависит от угла наклона мелового маркера. Круглый корпус выполнен из пластика.

Обладает следующими преимуществами:
- чернила светятся в УФ-свете;
- повышенная светостойкость;
- прямоугольный наконечник устойчив к повреждению и истиранию.

Рисуй, пиши и мечтай вместе с меловыми маркерами BRAUBERG "POP-ART", которые можно приобрести в нашем интернет-магазине!



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Маркеры меловые BRAUBERG POP-ART, НАБОР 4шт, сухостир., д/гладких поверхн., 15мм, АССОРТИ - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 770 руб., позвонив по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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