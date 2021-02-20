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Главная Канцтовары Папки и системы архивации Механизмы для скоросшивания Staff Механизмы для скоросшивания металло-пластиковые, КОМПЛЕКТ 10шт., 80мм*200мм, STAFF

Механизмы для скоросшивания металло-пластиковые, КОМПЛЕКТ 10шт., 80мм*200мм, STAFF

Артикул: 310783
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  • Механизмы для скоросшивания металло-пластиковые, КОМПЛЕКТ 10шт., 80мм*200мм, STAFF - фото 1
  • Механизмы для скоросшивания металло-пластиковые, КОМПЛЕКТ 10шт., 80мм*200мм, STAFF - фото 2
  • Механизмы для скоросшивания металло-пластиковые, КОМПЛЕКТ 10шт., 80мм*200мм, STAFF - фото 3
  • Механизмы для скоросшивания металло-пластиковые, КОМПЛЕКТ 10шт., 80мм*200мм, STAFF - фото 4
  • Механизмы для скоросшивания металло-пластиковые, КОМПЛЕКТ 10шт., 80мм*200мм, STAFF - фото 5
  • Механизмы для скоросшивания металло-пластиковые, КОМПЛЕКТ 10шт., 80мм*200мм, STAFF - фото 6
  • Механизмы для скоросшивания металло-пластиковые, КОМПЛЕКТ 10шт., 80мм*200мм, STAFF - фото 7
  • Механизмы для скоросшивания металло-пластиковые, КОМПЛЕКТ 10шт., 80мм*200мм, STAFF - фото 8
  • Механизмы для скоросшивания металло-пластиковые, КОМПЛЕКТ 10шт., 80мм*200мм, STAFF - фото 9
Механизмы для скоросшивания металло-пластиковые, КОМПЛЕКТ 10шт., 80мм*200мм, STAFF - фото 1
Механизмы для скоросшивания металло-пластиковые, КОМПЛЕКТ 10шт., 80мм*200мм, STAFF - фото 2
Механизмы для скоросшивания металло-пластиковые, КОМПЛЕКТ 10шт., 80мм*200мм, STAFF - фото 3
Механизмы для скоросшивания металло-пластиковые, КОМПЛЕКТ 10шт., 80мм*200мм, STAFF - фото 4
Механизмы для скоросшивания металло-пластиковые, КОМПЛЕКТ 10шт., 80мм*200мм, STAFF - фото 5
Механизмы для скоросшивания металло-пластиковые, КОМПЛЕКТ 10шт., 80мм*200мм, STAFF - фото 6
Механизмы для скоросшивания металло-пластиковые, КОМПЛЕКТ 10шт., 80мм*200мм, STAFF - фото 7
Механизмы для скоросшивания металло-пластиковые, КОМПЛЕКТ 10шт., 80мм*200мм, STAFF - фото 8
Механизмы для скоросшивания металло-пластиковые, КОМПЛЕКТ 10шт., 80мм*200мм, STAFF - фото 9
250 руб. 
Купить
Артикул: 310783
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендStaff
Тип товара

Металлическая проволока, покрытая пластиком, легко гнется. Вмещают до 1600 листов. Длина ножек составляет 200 мм. Расстояние между отверстиями - 80 мм. Длина механизма - 200 мм. 10 штук в комплекте.

С помощью механизмов для скоросшивания STAFF Ваши документы будут содержаться в порядке! Организовать деятельность сотрудников, нацеленную на высокий результат, помогут товары нашего интернет-магазина!



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Самовывоз невозможен
Механизмы для скоросшивания металло-пластиковые, КОМПЛЕКТ 10шт., 80мм*200мм, STAFF – стоимость товара 250 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(846)300-23-63 в Самаре. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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